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Психологія

Накриває панічна атака через масовані обстріли – куди дзвонити за психологічною допомогою

29 Травня 2023, 14:49
Валентина Андрейко журналістка
стрес, паніка, жінка
Джерело: Unsplash

За вікном знову гупає, тремтять вікна і двері – ворожі обстріли не припиняються ані вдень, ані вночі. Те, що ви чуєте, це передсмертні конвульсії Росії. Терористи не можуть досягти жодних успіхів на полі бою, тому єдине, що їм залишається – намагатися залякати мирних людей українських міст.

Безперервне нервове напруження, страх за дітей і близьких позбавляють сну та сил. Напад панічних атак може спровокувати серйозні наслідки для здоров’я.

Окрім якихось заспокійливих вправ, є ще один шлях, щоб повернути самоконтроль над собою. Просто зателефонувати туди, де на ваш дзвінок відповість професійний фахівець-психолог.

Занотуйте собі  номери гарячих ліній психологічної підтримки:

  • Контакт-центр МОЗ – 0 800 602 0 19
  • Урядова гаряча лінія –  1547
  • Лінія Національної психологічної асоціації – 0 800 100 102 (щодня з 10:00 до 20:00)
  • Лінія міжнародної гуманітарної організації Людина в біді – 0 800 210 160 (цілодобово)
  • Лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи – (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 (цілодобово)
  • Лінія запобігання самогубствам LifeLine Ukraine – 7333
  • Лінія ГО Ла Страда-Україна –  0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) чи 116 123 (з мобільного)

Не зневіряйтеся. Вірте в нашу ППО!

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Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні гаряча лінія Стрес
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