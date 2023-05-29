За вікном знову гупає, тремтять вікна і двері – ворожі обстріли не припиняються ані вдень, ані вночі. Те, що ви чуєте, це передсмертні конвульсії Росії. Терористи не можуть досягти жодних успіхів на полі бою, тому єдине, що їм залишається – намагатися залякати мирних людей українських міст.

Безперервне нервове напруження, страх за дітей і близьких позбавляють сну та сил. Напад панічних атак може спровокувати серйозні наслідки для здоров’я.

Окрім якихось заспокійливих вправ, є ще один шлях, щоб повернути самоконтроль над собою. Просто зателефонувати туди, де на ваш дзвінок відповість професійний фахівець-психолог.

Занотуйте собі номери гарячих ліній психологічної підтримки:

Контакт-центр МОЗ – 0 800 602 0 19

Урядова гаряча лінія – 1547

Лінія Національної психологічної асоціації – 0 800 100 102 (щодня з 10:00 до 20:00)

(щодня з 10:00 до 20:00) Лінія міжнародної гуманітарної організації Людина в біді – 0 800 210 160 (цілодобово)

(цілодобово) Лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи – (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 (цілодобово)

(цілодобово) Лінія запобігання самогубствам LifeLine Ukraine – 7333

Лінія ГО Ла Страда-Україна – 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) чи 116 123 (з мобільного)

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