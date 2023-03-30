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Комплексна психологічна допомога українцям: уряд створив Координаційний центр

30 Березня 2023, 19:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
булінг, депресія
Джерело: Depositphotos

Через повномасштабну війну РФ проти України, зросла кількість українців, які потребують професійної допомоги у сфері охорони психічного здоров’я. І це не тільки військовослужбовці та ветерани, а й цивільні, які зазнали впливу вкрай негативних і травматичних чинників стресу.

Питання охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки є комплексним. Воно стосується всіх сфер життєдіяльності людини.

Тому зараз як ніколи актуальним є створення спеціального Координаційного центру, який розроблятиме Всеукраїнську програму ментального здоров’я, а також координуватиме дії органів влади у цьому напрямку.

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До складу Координаційного центру увійдуть українські науковці й експерти у сфері психічного здоров’я, представники громадських, експертних організацій, асоціацій та інших непідприємницьких товариств і установ.

Джерело
Урядовий портал
Теги
психічні розлади
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