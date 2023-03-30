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Комплексная психическая помощь украинцам: правительство создало Координационный центр

30 марта 2023, 19:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
булінг, депресія
Источник: Depositphotos

Из-за полномасштабной войны РФ против Украины возросло количество украинцев, нуждающихся в профессиональной помощи в сфере охраны психического здоровья. И это не только военнослужащие и ветераны, но и гражданские, испытавшие влияние крайне негативных и травматических факторов стресса.

Вопрос охраны психического здоровья и психосоциальной поддержки является комплексным. Оно касается всех сфер жизнедеятельности человека.

Поэтому сейчас как никогда актуально создание специального Координационного центра, который будет разрабатывать Всеукраинскую программу ментального здоровья, а также будет координировать действия органов власти в этом направлении.

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В состав Координационного центра войдут украинские ученые и эксперты в области психического здоровья, представители общественных, экспертных организаций, ассоциаций и других непредпринимательских обществ и учреждений.

Источник
Кабмин
Теги
психічні розлади
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