Американский психиатр Джефри Роуз приехал во Львов, а именно в больницу св. Пантелеймона, читать лекции львовским врачам о том, как противостоять стрессу и панике во время войны и как лечить посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Воздушная тревога чуть не сорвала мероприятие, но все переместились в бомбоубежище и спикер впервые в жизни читал лекцию в укрытии.

Роуз признался, что ему нужно было даже овладеть собой, потому что ситуация неожиданно изменилась таким образом.

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Хотя с тяжелыми стрессами и их последствиями Джефри уже сталкивался лично, когда ураган Катрин разрушил почти весь его город – Новый Орлеан. Тогда тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома, а 15 тыс. погибли.

— Война — это другое, — признает Роуз. — Но влияние на сознание и чувства — схожи.

Львовские врачи многое услышали интересного от психиатра, имеющего наработки в области лечения ветеранов и лиц с ПТСР.

– Многое сегодня понял с точки зрения физиологии. Интересен рассказ о том, как развивается посттравматический стресс, какие факторы вызывают его, – поделился впечатлениями хирург Андрей Дворакевич.

Джефри Роуз отметил, что в Украине психиатрические больницы располагаются отдельно от лечебных учреждений, поэтому врачи (психиатры) не имеют возможности общаться с пациентами обычных больниц.

– Очень важно, чтобы больница включала в себя психиатрию, чтобы одновременно лечить и физические, и психологические травмы, – заметил Роуз.

Психиатр центра реабилитации Несокрушимые Олег Березюк рассказал, что в центре ментального здоровья клиники св. Пантелеймона сейчас разрабатывается модель лечения посттравматического синдрома.

– Одной из составляющих этой модели – является психотерапия, – отметил Березюк. — В частности, определенные ее виды: телесно-ориентированная, терапия EMDR, арт-терапия, гештальт-терапия.

Это комплекс терапевтических мероприятий, как помогающих снизить страдания, или избавиться от него.

Доктор Роуз поделился с львовскими коллегами по методике лечения психологических расстройств.

— Мозг – это орган. Как нога, легкие или сердце, и так же? как другие органы, он может страдать. Но его можно починить.

Психиатр пожалел, что не владеет украинским и не может проводить сеансы психотерапии, но оставляет свое устройство, использующее очень умные модели физических вибраций, успокаивающих нервную систему, а также помогающих телу выздороветь.

— Кто-то избавляется от лишнего напряжения, становится счастливее, некоторые начинают спать лучше. Приятно слышать, что у тех, кто потерял конечности – уменьшилась боль, – рассказал Джефри Роуз о своем результате влияния его модели лечения ПТСР.

Главное, подчеркнул Олег Березюк, люди должны знать и понимать, что для них есть помощь. Оказывая услугу восстановления ментального здоровья, мы помогаем вернуться к мирной жизни, жить качественнее, избежать осложнений военной травмы.

Еще психиатр подчеркнул, что в центре ментального здоровья оказывают бесплатные услуги ветеранам и членам их семей.

Источник: 1ТМО Львова

Фото: 1ТМО Львова