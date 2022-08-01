Первые 27 украинских специалистов в сфере психического здоровья, работающих в учреждениях и структурных подразделениях Минздрава, МВД, Минобороны, Минсоцполитики, Минветеранов, Минреинтеграции, прошли тренинг в израильском центре травмы и стойкости NATAL.

Учеба стала возможной благодаря Елене Зеленской и первой леди Израиля Михаль Герцог в рамках украинской Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.

— С очень мощными приобретенными знаниями вы становитесь своего рода передовым отрядом, который эти знания будет масштабировать, чтобы как можно больше украинцев, пострадавших от войны, могли получить такую ​​нужную им помощь, — отметила Зеленская, обращаясь к участникам тренинга.

Израиль постоянно подвергается враждебным атакам, он уже научился жить с этим и эффективно поддерживать своих граждан. У страны есть одни из лучших в мире наработок по работе с ПТСР и последствиями пережитых травматических событий. И этот опыт актуален для Украины.

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Ранее ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) было преимущественно проблемой военных, но когда российские агрессоры ежедневно целятся по мирным городам, риск его развития распространяется и на гражданских, детей и взрослых. Как справиться с этим, хорошо знают специалисты NATAL.

В течение 5-дневного семинара в Израиле наши специалисты, в том числе и 7 практикующих врачей-психиатров из разных уголков Украины, работающих в учреждениях Минздрава, прошли подготовку по крайне актуальным для Украины темам:

предотвращение вторичной травмы и выгорания специалистов, оказывающих помощь, техники самопомощи для специалистов;

стресс и острая стрессовая реакция, травма;

психологическая стойкость на поле боя;

посттравматическое стрессовое расстройство;

работа с разными группами населения – военными, ветеранами, переселенцами, бывшими пленными, жертвами насилия, родственниками военных, детьми, подростками, родителями;

способы помощи пострадавшим от гендерно обусловленного насилия во время войны.

Все полученные знания слушатели отрабатывали на практических занятиях. Они также ознакомились с израильским опытом реформы в области психического здоровья.

Сотрудники NATAL и дальше будут консультировать наших специалистов.

Чтобы помочь большему количеству людей в Украине преодолеть ПТСР, участники тренинга будут распространять полученные знания среди коллег. Потому что цель проекта — сделать психологическую помощь такой же доступной, обязательной, как и общемедицинская.

Израильский центр травмы и стойкости NATAL основан в 1998 году. Он специализируется на травмах и стрессе, связанных с войной и терроризмом. В центре работают 120 специалистов по психическому здоровью. Организация ведет работу не только с людьми, пережившими травматические события, но и с их родственниками, общинами. Помимо Израиля, NATAL работает в Германии, Бразилии, США, Великобритании, Турции.