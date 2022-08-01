Навчання стало можливим завдяки Олені Зеленській та першій леді Ізраїлю Міхаль Герцог у рамках української Національної програми психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки.

– З дуже потужними набутими знаннями ви стаєте свого роду передовим загоном, який ці знання масштабуватиме, щоб якомога більше українців, котрі страждають через війну, могли дістати таку потрібну їм допомогу, – зазначила Зеленська, звертаючись до випуску фахівців.

Ізраїль постійно зазнає ворожих атак, він уже навчився жити з цим та ефективно підтримувати своїх громадян. Країна має одні з найкращих у світі напрацювань щодо роботи з ПТСР та наслідками пережитих травматичних подій. І цей досвід є актуальним для України.

Зараз дивляться

Раніше ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) був переважно проблемою військових, втім, коли російські агресори щодня цілять по мирних містах, ризик його розвитку поширюється й на цивільних, дітей та дорослих. Як із цим впоратися, добре знають спеціалісти NATAL.

Протягом 5-денного семінару в Ізраїлі наші спеціалісти, зокрема й 7 практикуючих лікарів-психіатрів з різних куточків України, які працюють у закладах МОЗ, пройшли підготовку за вкрай актуальними для України темами:

запобігання вторинній травмі та вигоранню фахівців, які надають допомогу, техніки самодопомоги для фахівців;

стрес і гостра стресова реакція, травма;

психологічна стійкість на полі бою;

посттравматичний стресовий розлад;

робота з різними групами населення – військовими, ветеранами, переселенцями, тими, хто був у полоні, жертвами насильства, родичами військових, дітьми, підлітками, батьками та інш.;

методи допомоги постраждалим від гендерно обумовленого насильства під час війни тощо.

Усі здобуті знання слухачі відпрацьовували на практичних заняттях. Вони також ознайомилися з ізраїльським досвідом реформи у сфері психічного здоров’я.

Співробітники NATAL і надалі будуть консультувати наших фахівців.

Щоб допомогти більшій кількості людей в Україні подолати ПТСР, учасники тренінгу будуть поширювати отримані знання серед колег. Тому що мета проєкту – зробити психологічну допомогу такою самою доступною, обов’язковою, як і загальномедична.

Ізраїльський центр травми та стійкості NATAL був заснований у 1998 році. Він спеціалізується на травмах і стресі, пов’язаних із війною та тероризмом. У центрі працюють 120 фахівців із психічного здоров’я. Організація веде роботу не тільки з людьми, які пережили травматичні події, а й з їхніми родичами, громадами та суспільством загалом. Окрім Ізраїлю, NATAL працює в Німеччині, Бразилії, США, Великій Британії, Туреччині.