Американський психіатр Джефрі Роуз приїхав до Львова, а саме у лікарню св. Пантелеймона, читати лекції львівським лікарям про те, як протистояти стресу та паніці під час війни та як лікувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Повітряна тривога ледь не зірвала захід, та вс перемістилися у бомбосховище і спікер вперше в житті читав лекцію в укритті.

Роуз зізнався, що йому потрібно було навіть опанувати себе, через те, що ситуація несподівано змінилася таким чином.

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Хоча з важкими стресами і їх наслідками Джефрі уже зіштовхувався особисто, коли ураган Катрін зруйнував майже все його місто – Новий Орлеан. Тоді тисячі людей вимушені були покинути свої домівки, а 15 тис. загинули.

– Війна – це інше, – визнає Роуз, – Але вплив на свідомість і почуття – схожі.

Львівські лікарі багато чого почули цікавого від психіатра, який має напрацювання в області лікування ветеранів та осіб, що мають ПТСР.

– Багато чого сьогодні зрозумів з точки зору фізіології. Цікава розповідь про те, як розвивається посттравматичний стрес, які чинники викликають його, – поділився враженнями хірург Андрій Дворакевич.

Джефрі Роуз, зазначив, що в Україні психіатричні лікарні розташовуються окремо від лікувальних закладів, тому лікарі (психіатри) не мають можливості спілкуватися з пацієнтами звичайних лікарень.

– Дуже важливо, щоб лікарня включала в себе психіатрію, аби одночасно лікувати і фізичні, і психологічні травми, – зауважив Роуз.

Психіатр центру реабілітації “Незламні” Олег Березюк, розповів, що у центрі ментального здоров’я клініки св. Пантелеймона зараз розробляється модель лікування посттравматичного синдрому.

– Однією зі складових цієї моделі – є психотерапія, – зазначив Березюк. – Зокрема певні її види: тілесно-орієнтована, терапія EMDR, арт-терапія, гештальт-терапія.

Це комплекс терапевтичних заходів , як допомагають знизити страждання, або позбавитися його.

Доктор Роуз поділився з львівськими колегами методикою лікування психологічних розладів.

– Мозок – це орган. Як нога, легені чи серце, і так само? як інші органи, він може страждати. Але його можна полагодити.

Психіатр пожалкував, що не володіє українською і не може проводити сеанси психотерапії, але він залишає свій пристрій, який використовує дуже розумні моделі фізичних вібрацій, що заспокоюють нервову систему, а також допомагають тілу одужати.

– Дехто позбувається зайвої напруги, стає щасливішим, дехто починає спати краще. Приємно чути що у тих, хто втратив кінцівки – зменшився біль, – розказав Джефрі Роуз про свій результат впливу його моделі лікування ПТСР.

Головне, підкреслив Олег Березюк, люди повинні знати і розуміти, що для них є допомога. Надаючи послугу з відновлення ментального здоров’я, ми допомагаємо повернутися до мирного життя, жити якісніше, уникнути ускладнень воєнної травми.

Іще психіатр наголосив, що у центрі ментального здоров’я надають безоплатні послуги ветеранам і членам їхніх родин.

Джерело: 1ТМО Львова

Фото: 1ТМО Львова