За окном снова бухает, дрожат окна и двери — вражеские обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. То, что вы слышите, — предсмертные конвульсии России. Террористы не могут достичь никаких успехов на поле боя, поэтому единственное, что им остается — пытаться запугать мирных жителей украинских городов.
Непрерывное нервное напряжение, страх за детей и близких лишает сна и сил. Приступ панических атак может спровоцировать серьезные последствия для здоровья.
Кроме каких-то успокаивающих упражнений, есть еще один путь, чтобы вернуть самоконтроль над собой.
Просто позвонить туда, где на ваш звонок ответит профессиональный специалист-психолог.
Запишите себе номера горячих линий психологической поддержки:
- Контакт-центр Минздрава — 0 800 602 0 19
- Правительственная горячая линия — 1547
- Линия Национальной психологической ассоциации — 0 800 100 102 (ежедневно с 10:00 до 20:00)
- Линия международной гуманитарной организации Человек в беде — 0 800 210 160 (круглосуточно)
- Линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса — (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 (круглосуточно)
- Линия предотвращения самоубийств LifeLine Ukraine — 7333
- Линия ОО Ла Страда-Украина — 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) или 116 123 (с мобильного)
Не отчаивайтесь. Верьте в наше ПВО.