За окном снова бухает, дрожат окна и двери — вражеские обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. То, что вы слышите, — предсмертные конвульсии России. Террористы не могут достичь никаких успехов на поле боя, поэтому единственное, что им остается — пытаться запугать мирных жителей украинских городов.

Непрерывное нервное напряжение, страх за детей и близких лишает сна и сил. Приступ панических атак может спровоцировать серьезные последствия для здоровья.

Кроме каких-то успокаивающих упражнений, есть еще один путь, чтобы вернуть самоконтроль над собой.

Просто позвонить туда, где на ваш звонок ответит профессиональный специалист-психолог.

Запишите себе номера горячих линий психологической поддержки:

Контакт-центр Минздрава — 0 800 602 0 19

Правительственная горячая линия — 1547

Линия Национальной психологической ассоциации — 0 800 100 102 (ежедневно с 10:00 до 20:00)

(ежедневно с 10:00 до 20:00) Линия международной гуманитарной организации Человек в беде — 0 800 210 160 (круглосуточно)

(круглосуточно) Линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса — ( 044) 456 17 02, (044) 456 17 25 (круглосуточно)

(круглосуточно) Линия предотвращения самоубийств LifeLine Ukraine — 7333

Линия ОО Ла Страда-Украина — 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) или 116 123 (с мобильного)

Не отчаивайтесь. Верьте в наше ПВО.