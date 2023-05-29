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Психология

Накрывает паническая атака из-за массированных обстрелов — куда звонить за психологической помощью

29 мая 2023, 14:49
Валентина Андрейко журналіст
стрес, паніка, жінка
Источник: Unsplash

За окном снова бухает, дрожат окна и двери — вражеские обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. То, что вы слышите, — предсмертные конвульсии России. Террористы не могут достичь никаких успехов на поле боя, поэтому единственное, что им остается — пытаться запугать мирных жителей украинских городов.

Непрерывное нервное напряжение, страх за детей и близких лишает сна и сил. Приступ панических атак может спровоцировать серьезные последствия для здоровья.

Кроме каких-то успокаивающих упражнений, есть еще один путь, чтобы вернуть самоконтроль над собой.

Просто позвонить туда, где на ваш звонок ответит профессиональный специалист-психолог.

Запишите себе номера горячих линий психологической поддержки:

  • Контакт-центр Минздрава — 0 800 602 0 19
  • Правительственная горячая линия — 1547
  • Линия Национальной психологической ассоциации — 0 800 100 102 (ежедневно с 10:00 до 20:00)
  • Линия международной гуманитарной организации Человек в беде — 0 800 210 160 (круглосуточно)
  • Линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса — (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 (круглосуточно)
  • Линия предотвращения самоубийств LifeLine Ukraine — 7333
  • Линия ОО Ла Страда-Украина — 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) или 116 123 (с мобильного)

Не отчаивайтесь. Верьте в наше ПВО.

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Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине гаряча лінія Стрес
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