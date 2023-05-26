Второй год продолжается полномасштабная война на территории Украины. И абсолютно нормальным является то, что нам до сих пор тревожно. Мы ложимся спать и думаем о том, что где-то летит ракета, куда-то она таки попадет.

Человеческая психика не может привыкнуть к постоянной опасности. Тревога — это эмоциональное состояние, когда мы предчувствуем опасность.

А как научиться распознавать чрезмерную тревожность? Можно ли с ней справиться самостоятельно? Психолог, ведущая “Утра в Большом Городе” на ICTV Юлия Зорий поможет найти ответы.

Для начала необходимо просто принять тот факт, что тревога и страх нам не враги. Страх оберегает. Тревога, во-первых, сигнализирует об угрозе. Во-вторых, мобилизует наши внутренние ресурсы, чтобы справиться с опасностью.

Но все сказанное не касается чрезмерной тревожности.

Такое состояние имеет определенные маркеры. Первое — тревога начинает нам мешать выполнять ежедневные, рутинные дела. Мы лишний раз не выходим на улицу, не идем на работу, отказываемся общаться с друзьями, готовить еду, потому что постоянно находимся в ожидании, что сейчас произойдет что-то очень страшное.

Второе — это когда реальных оснований тревожиться уже вроде бы нет, а мы все равно это делаем по привычке.

И третье, когда тревожность слишком преувеличена — предчувствие на один процент, а мы тревожимся на все девяносто девять.

Тогда тревога уже не является полезной и, возможно, без помощи специалиста не обойтись.

А что под силу нам самим?

Сейчас для некоторых людей постоянный мониторинг новостей стал привычкой. Если новости неутешительные, у нас не просто портится настроение, мы расстраиваемся, начинаем переживать. Это выбивает из привычного ритма жизни.

Поэтому выход — в дозировке времени для новостной информации. К примеру от 15 до 30 минут в день. Или делегируйте получение информации кому-то из близких или друзей, кто может воспринимать прочитанное более спокойно, чем вы, и потом уже пересказывать новости вам.

Или попросите тех ваших знакомых, кто всегда находится в курсе событий, сообщать вам самое главное, самое важное, или самое срочное.

Все, что уменьшит вашу тревогу — приемлемо.

Но, если уж она все-таки вас накрыла, в первую очередь стоит справиться с учащенным сердцебиением.

Начните медленно дышать: на один, два, три — медленно вдыхаете, а на один, два, три, четыре, пять, шесть — делаете длинный выдох.

Есть еще дыхание по квадрату — один-два-три-четыре — вдох, на четыре секунды задержали воздух, и снова на один-два-три-четыре — выдох. Делаете упражнение в течение минуты-двух.

Концентрация на каких-то конкретных действиях тоже уменьшает уровень тревоги.

Все мы очень устали от постоянных воздушных тревог, и морально, и физически. Все больше людей отказываются постоянно жить в страхе и поднимать ночью сонных детей, чтобы отвести в укрытие.

Но стоит помнить, что угрозой не стоит пренебрегать, потому что это может стоить нам жизни.