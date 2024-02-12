Правильное прикладывание ребенка к груди — залог успешного старта и всего периода грудного вскармливания, а также жизни без боли и стресса для матери и ребенка.

Как правильно прикладывать младенца к груди и почему это может сохранить здоровье роженице, Фактам ICTV рассказала консультант по грудному вскармливанию, врач УЗИ Ивано-Франковского городского пренатального центра Галина Артыш.

— Было бы идеально, если бы женщина имела своего консультанта по грудному вскармливанию. Потому что есть мамы, которые сами справляются с этим. А есть случаи, когда из-за ощущения боли и дискомфорта роженица отказывается от грудного вскармливания, — объясняет Галина Артыш.

Если есть проблемы с прикладыванием младенца к груди, то ребенок может иметь недобор веса, быть вялым. Со стороны мамы проблемы в прикладывании к груди могут проявляться трещинами сосков и маститами.

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Как правильно прикладывать младенца к груди

Основные правила для грудного вскармливания:

мама и ребенок должны быть в удобных для обоих позициях, мама должна быть расслаблена;

если мама кормит ребенка в лежачей позиции, то следует найти удобную позицию для обоих;

если мама кормит ребенка в сидячем положении, то обязательно и мама, и ребенок должны быть прижаты друг к другу животом;

если это “перекрестная позиция” и ребенка мама, например, будет кормить на левую грудь, то правой рукой женщина держит младенца за затылок, чтобы ребенок максимально мог откинуть голову назад, открыть широко рот, и в это время мама направляет грудь в рот. В этот момент сосок должен быть в направлении к носику — асимметричный захват, то есть сосок и ареола.

Техника правильного прикладывания к груди

Женщина и ребенок привыкают и приспосабливаются друг к другу некоторое время после родов. Но очень важно научиться технике правильного прикладывания к груди сразу.

В первые несколько дней после родов может ощущаться дискомфорт в груди из-за поступления молока. Это ощущение исчезнет, когда молочные железы настроятся на нужное ребенку количество молока.

Для этого необходимо как можно чаще прикладывать ребенка к груди.

Если же явления “застоя” нарастают, то стоит применить лимфодренажный массаж, холод. И опять же — правильно прикладывать ребенка к груди для эффективного дренажа молока из железы.

— Именно при удобной позиции происходит правильное присасывание ребенка. Оно должно быть безболезненным. Если мама чувствует дискомфорт, то она таким “крючком из пальца” забирает сосок изо рта ребенка и прикладывает еще раз, — говорит консультант по грудному вскармливанию.

Грудное вскармливание — довольно простой и естественный процесс. Но сразу правильно приложиться получается не у всех.

— Да, это не всегда получается с первого раза, бывает, что со второго, третьего или даже с пятого. Но когда наконец получается и ребенок правильно присасывается, то мама не чувствует боли и это большое облегчение для обоих. Это не магия, это навык, который маме надо оттренировать и научить ребенка, — добавляет эксперт.

Могут быть особенности построения ротика ребенка: уздечка, высокое небо, микрогнатия нижней челюсти. Тогда применяются определенные методики и техники для того, чтобы ребеночек создавал правильный и соответствующий вакуум, чтобы захватить сосок.

Помочь правильно освоить грудное вскармливание с первых дней могут в роддоме. Рекомендовано, чтобы теоретические знания женщина получила еще при беременности, чтобы могла представлять, какие могут быть проблемы и как себе можно помочь. Этому точно обучают на курсах подготовки к родам.