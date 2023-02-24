Перед молодыми мамами многие вокруг ставят миссию, которую очень тяжело выполнить: полноценно питаться, кормить ребенка, работать и одновременно ничего не есть.

Ведь что бы мать ни съела, у ребенка от этого будут колики и сыпь. Однако не все так критично. Какие продукты можно есть на грудном вскармливании – читайте в материале.

Какие продукты можно есть на грудном вскармливании

Диетология и консультант по ГВ Ольга Сафронова отмечает, что в мире не существует понятия диеты родившей или кормящей женщины. Ни в одном исследовании или в доказательной медицине вы не найдете рекомендаций морить себя голодом или сильно ограничивать рацион после родов.

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Ведь факт родов не делает вас больной, нуждающейся в специальном питании. Менять что-либо необходимо тогда, когда этого требует здоровье мамы.

Ваш ребенок к рождению уже знаком с тем типом питания, который привычен вам, с тем, как вы ели по жизни и во время беременности.

Кормление грудью – только продолжение этого процесса, ведь вскоре ему предстоит знакомиться со взрослой пищей самостоятельно, а благодаря привычной пище на ГВ легче происходит адаптация к семейному столу, снижается риск непереносимости и аллергии.

Сильные ограничения в питании не помогут и не навредят новорожденному, но истощают маму физически и морально, повышают риск развития послеродовой депрессии.

Что же нельзя есть и пить кормящей маме грудью:

Чипсы, сухарики. Газированные напитки. Пресервы (сельдь в пластиковых банках). Любые продукты с плохим составом (например, разные Е, усилители вкуса и аромата, ароматизаторы) с длительным сроком хранения. Лучше – выпечку из пекарни, чем печенье, которое долго может храниться. Лучшее мясо для шашлыка мариновать самим, чем покупать в готовом маринаде в упаковке. Алкоголь. Цельное молоко непосредственно из-под коровы. От клубники не в сезон тоже лучше воздержаться. Также нельзя курить.

Остальные не только можно есть, но и нужно. Вот почему:

Беременность и рождение ребенка – большой труд для организма женщины. Ей нужны силы на восстановление и кормление грудью, разная вкусная и полезная еда. Разнообразное питание матери снижают риск аллергии у ребенка, поскольку он деликатно знакомится с рационом семьи и способен переваривать молоко благодаря находящимся в нем ферментам. Знакомство малыша с рационом матери начинается с беременности и продолжается с началом грудного вскармливания. Вкусная пища положительно влияет на настроение любого человека, а кормящей женщины – особенно. А довольная мама – довольный ребенок. Мама с молоком передает ребенку не только ферменты, но и свое настроение, уверенность и чувство безопасности.

Также следует соблюдать следующие правила:

стараемся выбирать пищу без красителей и эмульгаторов;

употребляем нежирную пищу;

обязательно ежедневно едим фрукты и овощи;

убираем сладости и много свежей сдобы;

забираем продукты, на которые у нас есть реакция со стороны ЖКТ.

Почему нельзя курить и употреблять алкоголь

Известно, что безопасной дозы алкоголя нет, а беременным женщинам запрещено потреблять алкоголь. Если кормящая женщина выпила, к примеру, немного вина – нужно подождать не менее 6 часов после приема алкоголя до кормления.

Алкоголь проникает в молоко, но по мере его разрушения в печени уровень спирта в крови и молоке снижаются. То есть кормить или сцеживать для будущего кормления можно только в трезвом состоянии.

А вот курение может сбавлять лактацию. Курить рядом с ребенком запрещено ВОЗ. Но лучше отказаться от сигарет вообще.