Перед молодыми мамами многие вокруг ставят миссию, которую очень тяжело выполнить: полноценно питаться, кормить ребенка, работать и одновременно ничего не есть.
Ведь что бы мать ни съела, у ребенка от этого будут колики и сыпь. Однако не все так критично. Какие продукты можно есть на грудном вскармливании – читайте в материале.
Какие продукты можно есть на грудном вскармливании
Диетология и консультант по ГВ Ольга Сафронова отмечает, что в мире не существует понятия диеты родившей или кормящей женщины. Ни в одном исследовании или в доказательной медицине вы не найдете рекомендаций морить себя голодом или сильно ограничивать рацион после родов.
Ведь факт родов не делает вас больной, нуждающейся в специальном питании. Менять что-либо необходимо тогда, когда этого требует здоровье мамы.
Ваш ребенок к рождению уже знаком с тем типом питания, который привычен вам, с тем, как вы ели по жизни и во время беременности.
Кормление грудью – только продолжение этого процесса, ведь вскоре ему предстоит знакомиться со взрослой пищей самостоятельно, а благодаря привычной пище на ГВ легче происходит адаптация к семейному столу, снижается риск непереносимости и аллергии.
Сильные ограничения в питании не помогут и не навредят новорожденному, но истощают маму физически и морально, повышают риск развития послеродовой депрессии.
Что же нельзя есть и пить кормящей маме грудью:
- Чипсы, сухарики.
- Газированные напитки.
- Пресервы (сельдь в пластиковых банках).
- Любые продукты с плохим составом (например, разные Е, усилители вкуса и аромата, ароматизаторы) с длительным сроком хранения. Лучше – выпечку из пекарни, чем печенье, которое долго может храниться. Лучшее мясо для шашлыка мариновать самим, чем покупать в готовом маринаде в упаковке.
- Алкоголь.
- Цельное молоко непосредственно из-под коровы.
- От клубники не в сезон тоже лучше воздержаться.
- Также нельзя курить.
Остальные не только можно есть, но и нужно. Вот почему:
- Беременность и рождение ребенка – большой труд для организма женщины. Ей нужны силы на восстановление и кормление грудью, разная вкусная и полезная еда.
- Разнообразное питание матери снижают риск аллергии у ребенка, поскольку он деликатно знакомится с рационом семьи и способен переваривать молоко благодаря находящимся в нем ферментам. Знакомство малыша с рационом матери начинается с беременности и продолжается с началом грудного вскармливания.
- Вкусная пища положительно влияет на настроение любого человека, а кормящей женщины – особенно. А довольная мама – довольный ребенок.
- Мама с молоком передает ребенку не только ферменты, но и свое настроение, уверенность и чувство безопасности.
Также следует соблюдать следующие правила:
- стараемся выбирать пищу без красителей и эмульгаторов;
- употребляем нежирную пищу;
- обязательно ежедневно едим фрукты и овощи;
- убираем сладости и много свежей сдобы;
- забираем продукты, на которые у нас есть реакция со стороны ЖКТ.
Почему нельзя курить и употреблять алкоголь
Известно, что безопасной дозы алкоголя нет, а беременным женщинам запрещено потреблять алкоголь. Если кормящая женщина выпила, к примеру, немного вина – нужно подождать не менее 6 часов после приема алкоголя до кормления.
Алкоголь проникает в молоко, но по мере его разрушения в печени уровень спирта в крови и молоке снижаются. То есть кормить или сцеживать для будущего кормления можно только в трезвом состоянии.
А вот курение может сбавлять лактацию. Курить рядом с ребенком запрещено ВОЗ. Но лучше отказаться от сигарет вообще.