Перед молодими мамами багато людей навколо ставлять місію, яку дуже важко виконати: повноцінно харчуватися, годувати дитину, працювати і водночас нічого не їсти.

Адже що б матір не з’їла, в дитини від цього будуть кольки та висипання. Однак не все так критично. Які продукти можна їсти на грудному вигодовуванні – читайте в матеріалі.

Які продукти можна їсти на грудному вигодовуванні

Дієтологиня та консультантка з ГВ Ольга Сафронова зазначає, що у світі не існує поняття дієти жінки, що народила або годує. Ні в одному дослідженні або в доказовій медицині ви не знайдете рекомендацій морити себе голодом або сильно обмежувати раціон після пологів.

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Адже факт пологів не робить вас хворою, яка потребує спеціального харчування. Міняти щось необхідно тоді, коли цього вимагає здоров’я мами.

Ваша дитина до народження вже знайома з тим типом харчування, який звичний для вас, з тим, як ви їли по життю та під час вагітності.

Годування грудьми – лише продовження цього процесу, адже незабаром йому належить знайомитися з дорослою їжею самостійно, а завдяки звичній їжі на ГВ, легше відбувається адаптація до сімейного столу, знижується ризик непереносності та алергії.

Сильні обмеження в харчуванні не допоможуть і не нашкодять немовляті, але виснажують маму фізично та морально, підвищують ризик розвитку післяпологової депресії.

Що ж не можна їсти та пити мамі, яка годує малюка грудьми:

Чіпси, сухарики. Газовані напої. Пресерви (оселедець у пластикових банках). Будь-які продукти з поганим складом (наприклад, різні Е, підсилювачі смаку та аромату, ароматизатори) та тривалим терміном зберігання. Краще – випічку з пекарні, ніж печиво, яке довго може зберігатися. Краще м’ясо для шашлику маринувати самим, ніж купувати у готовому маринаді в упаковці. Алкоголь. Цілісне молоко безпосередньо з-під корови. Від полуниці не в сезон також краще утриматися. Також не можна курити.

Решту не тільки можна їсти, а й потрібно. Ось чому:

Вагітність і народження дитини – велика праця для організму жінки. Їй потрібні сили на відновлення та годування груддю, різна смачна та корисна їжа. Різноманітне харчування матері знижують ризик алергії у дитини, оскільки він делікатно знайомиться з раціоном сім’ї та здатний перетравлювати молоко завдяки ферментам, що в ньому знаходяться. Знайомство малюка з раціоном матері починається з вагітності та продовжується з початком грудного вигодовування. Смачна їжа позитивно впливає на настрій будь-якої людини, а жінки, що годує, – особливо. А задоволена мама – задоволена дитина. Мама з молоком передає дитині не лише ферменти, а й свій настрій, впевненість та почуття безпеки.

Також слід дотримуватися таких правил:

стараємося вибирати їжу без барвників та емульгаторів;

вживаємо нежирну їжу;

обов’язково щодня їмо фрукти та овочі;

прибираємо солодощі та багато свіжої здоби;

забираємо продукти, на які у нас є реакція з боку ШКТ.

Чому не можна курити та вживати алкоголь

Відомо, що безпечної дози алкоголю не існує, а вагітним жінкам заборонено споживати алкоголь. Якщо жінка, що годує, випила, до прикладу, трохи вина – потрібно зачекати щонайменше 6 годин після прийому алкоголю до годування.

Алкоголь проникає в молоко, але по мірі його руйнації в печінці, рівень спирту в крові та молоці знижуються. Тобто годувати чи зціджувати для майбутнього годування можна лише у тверезому стані.

А от куріння може зменшувати лактацію. Курити поруч із дитиною заборонено ВООЗ. Але краще відмовитися від сигарет взагалі.