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Как быстро вывести токсины при отравлении

17 июля 2022, 14:30
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Марина Ерина вра-терапевт
ребенок
Источник: Depositphotos

Летом люди особенно подвержены воздействию болезнетворных микроорганизмов, вызывающих отравление. Это и кишечные инфекции бактериального происхождения и ротавирусные заболевания.

При болезнях, затрагивающих желудочно-кишечный тракт чаще всего возникает обезвоживание и интоксикация.

Поэтому восстанавливая водный баланс нужно помнить и о необходимости выводить токсины, попавшие в организм извне или образовавшиеся внутри него.

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 — Применение сорбентов – препаратов, связывающих токсины и выводящих их из организма – важный момент в лечении, — рассказала врач-терапевт  Марина Ерина.

Самый известный сорбент – активированный уголь. Но он не очень удобен в применении, да и дети его просто боятся принимать из-за черного цвета.

Сейчас выпускаются различные сорбенты, которые по действию не уступают активированному углю, но имеют более удобную форму для употребления.

Атоксил – один из них. Он продается в аптеках в виде порошка или геля, суспензии и применяется, как средство первой помощи при отравлениях токсичными веществами, кишечной и ротавирусной инфекции для лечения как взрослых, так и детей.

Это сорбент нового поколения, обладающий хорошими сорбционными свойствами.

Как принимать атоксил

В качестве сорбента атоксил принимают при острых отравлениях за 1 час до еды или же через 2 часа после приема пищи. Дозировка – 1 стик до 3-х раз в день.

Продолжительность лечения должен определить врач. Но в зависимости от состояния атоксил принимают от трех до 10 дней.

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Препарат быстро убирает неприятные симптомы: тошноту, понос, боли в желудке и кишечнике и способствует восстановлению организма после болезни.

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