Влітку люди особливо схильні до впливу хвороботворних мікроорганізмів, що викликають отруєння. Це і кишкові інфекції бактеріального походження та ротавірусні захворювання.

При хворобах, що зачіпають шлунково-кишковий тракт, найчастіше виникає зневоднення та інтоксикація.

Тому відновлюючи водний баланс потрібно пам’ятати і про необхідність виводити токсини, що потрапили в організм ззовні або утворилися всередині нього.

Зараз дивляться

– Застосування сорбентів – препаратів, що зв’язують токсини та виводять їх з організму – важливий момент у лікуванні, – розповіла лікар-терапевт Марина Єріна. – Це може бути активоване вугілля або ж атоксил гель.

Найвідоміший сорбент – активоване вугілля. Але він не дуже зручний у застосуванні, та й діти його просто бояться приймати через чорний колір.

Зараз випускаються різні сорбенти, які за дією не поступаються активованому вугіллю, але мають зручнішу форму для вживання.

Атоксил – один із них. Він продається в аптеках у вигляді порошку або гелю, суспензії та застосовується як засіб першої допомоги при отруєннях токсичними речовинами, кишкової та ротавірусної інфекції для лікування як дорослих, так і дітей.

Це сорбент нового покоління, що має гарні сорбційні властивості.

Як приймати атоксил

Як сорбент атоксил приймають при гострих отруєннях за 1 годину до їжі або через 2 години після прийому їжі. Дозування – 1 стік до 3-х разів на день.

Тривалість лікування має визначити лікар. Але залежно стану атоксил приймають від трьох до 10 днів.

Препарат швидко прибирає неприємні симптоми: нудоту, пронос, біль у шлунку та кишечнику та сприяє відновленню організму після хвороби.