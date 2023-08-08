В связи с популярностью лазерной эпиляции, важно обратить внимание на возможные риски, которые могут проявиться во время процедуры.

Один из наиболее серьезных – ожоги кожи, которые могут возникнуть при неправильном применении лазеров. В этой статье мы расскажем, как избежать ожогов и гарантировать безопасность во время лазерной эпиляции.

Процедура лазерной эпиляции

Прежде чем обсудить меры предосторожности, давайте кратко рассмотрим суть самого метода. Лазерная эпиляция– это метод избавления от волос, основанный на использовании интенсивного лазерного света, который воздействует на волосяные фолликулы и уничтожает их.

Это происходит благодаря поглощению излучения лазера меланином – пигментом, который придает волосам цвет. При правильном применении лазерной эпиляции, волосы удаляются без повреждения окружающей кожи.

Возможные риски и ожоги

Важно понимать, что, несмотря на развитие технологии, лазерная депиляция не может считаться процедурой, полностью лишенной рисков.

При неправильном использовании лазеров возникает риск ожогов кожи. Это может произойти, когда лазерный свет не точечно сфокусирован на волосах, а попадает на окружающую ткань.

Факторы, такие, как тип кожи, параметры аппарата, цвет волос и квалификация специалиста, также могут оказывать влияние на вероятность возникновения ожогов.

Факторы, способствующие безопасности

Существуют определенные меры предосторожности, которые могут снизить риск ожогов и гарантировать безопасность во время лазерной депиляции:

Поиск лицензированных и опытных специалистов.

Проведение тестирования на малой области кожи, чтобы определить, как она реагирует на лазерный свет и исключить возможность аллергических реакций или повышенной чувствительности.

Использование правильного оборудования, которое соответствует стандартам безопасности и прошло сертификацию.

Подробное обсуждение медицинской истории, включая информацию о проблемах с кожей, аллергиях или прежних ожогах.

Защита глаз при помощи специальных очков, чтобы предотвратить попадание лазерного света в глаза и защитить их от повреждений.

Регулировка интенсивности лазерного света, учитывая тип кожи и цвет волос клиента.

Не обрабатывать поврежденную или загорелую кожу.

Осведомленность о рисках и ожиданиях от процедуры.

Как ухаживать за кожей после эпиляции лазером

После удаления волос лазером необходимо придерживаться рекомендаций косметолога по уходу за кожей. Это поможет ускорить процесс восстановления и снизить риск ожогов.

Важно избегать попадания прямых солнечных лучей на обработанную кожу и использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты.

Кроме того, следует избегать агрессивных косметических продуктов или процедур, которые могут повредить кожу.

Эпиляция лазером без ожогов в Киеве

Лазерная эпиляция без ожогов и других рисков доступна в моносалонах сети LaserVille в Киеве. Салоны оборудованы передовым александритовым лазером Motus AX с сапфировым наконечником и системой охлаждения кожи, что гарантрует высокую безопасность сеанса.

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