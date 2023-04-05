Индустрия красоты стремительно развивается, это касается также процедур по удалению волос на разных участках тела.

Каждая женщина хочет иметь гладкую кожу без единого волоска, поэтому сегодня существует множество методов эпиляции, которые отличаются по принципу проведения и эффективности.

К самым популярным методам удаления волос на теле относятся шугаринг и восковая эпиляция.

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Какая процедура эффективнее — эпиляция воском или шугаринг, узнавали Факты ICTV.

Что выбрать: шугаринг или восковую эпиляцию

Сперва стоит понять, что это вообще за процедуры.

Шугаринг — это эпиляция, которая проводится с помощью карамельной пасты, основным компонентом которой является сахар.

Есть две основные техники:

Мануальная — производится путем удаления сахарной массы собственноручно. Этот вариант обычно используется в случаях, когда волосы сбриты или слишком короткие.

— производится путем удаления сахарной массы собственноручно. Этот вариант обычно используется в случаях, когда волосы сбриты или слишком короткие. Бандажная — с помощью полосок из ткани или бумаги. То есть пасту сначала наносят на полоски, а затем прикладывают к коже.

В то же время восковая эпиляция — это удаление волос на теле с помощью жидкого воска. Сегодня существует три вида такой эпиляции:

холодным воском;

теплым;

горячим воском.

Эта процедура считается одним из самых популярных методов удаления волос как для женщин, так и для мужчин. Поскольку позволяет безопасно, эффективно и быстро избавиться от нежелательной волосатости на любом участке лица и тела.

Что выбрать и какая процедура эффективнее?

Мастер шугаринга и восковой эпиляции Алена отмечает, особой разницы между техникой проведения процедур нет, однако перед сеансом девушки должны учесть определенные моменты.

Уровень боли

Здесь все индивидуально! Однако считается, что восковая эпиляция более болезненна. Во-первых, потому что воск нагревают перед нанесением. Он стимулирует приток крови, что увеличивает болевые ощущения.

Во-вторых, волоски вырываются против их роста, поэтому может быть очень неприятно.

В то же время шугаринг не такой болезненный, ведь сама паста комнатной температуры, а волосы вырывают по росту.

— Но когда волосы длинные, то воск будет комфортнее, поскольку паста тянет волос, — добавляет мастер эпиляции.

Эффект

В обоих случаях кожа будет гладкой без единого волоска. Результат продлится около трех недель.

Однако вросших волос после шугаринга почти не бывает, в то время как после восковой эпиляции девушки частенько жалуются на появление вросших волосков.

— Кроме того, некоторые девочки подмечают, что после воска волосы быстрее отрастают, чем после пасты, — говорит мастер.

Время проведения

— Процедура восковой эпиляции занимает меньше времени, ведь воском можно обрабатывать большие участки. Шугаринг продлится немного дольше.

Более того, по словам Алены, шугаринг считается SPA-процедурой. Он также служит дополнительным пилингом для кожи, снимая ороговевший слой. Поэтому после шугаринга кожа становится очень приятной на ощупь.

Также Алена добавляет, что для мастеров эпиляции разницы вообще никакой.

— Я люблю комбинировать эти материалы в зависимости от типа кожи, волос. Однако если клиент гипергидрозный (то есть наблюдается повышенная потливость) с этим лучше справится восковая эпиляция, — заключает мастер.

Итак, особой разницы между техниками эпиляции нет, поэтому вы можете выбирать любой из этих вариантов. Мастер эпиляции подстроится под ваши пожелания и посоветует идеальный вариант!