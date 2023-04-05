Індустрія краси стрімко розвивається, це стосується також процедур із видалення волосся на різних ділянках тіла.

Кожна жінка хоче мати гладеньку шкіру без єдиного волоска, тому сьогодні існує безліч методів епіляції, які відрізняються за принципом проведення та ефективністю.

До найпопулярніших методів видалення волосся на тілі належать шугаринг та воскова епіляція.

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Яка процедура ефективніша – епіляція воском чи шугаринг, дізнавалися Факти ICTV.

Що обрати: шугаринг чи воскову епіляцію

Спершу варто зрозуміти, що це взагалі за процедури.

Шугаринг — це епіляція, яка проводиться за допомогою карамельної пасти, основним компонентом якої є цукор.

Існує дві основні техніки:

Мануальна – проводиться шляхом видалення цукрової маси власноруч. Цей варіант зазвичай використовується у випадках, коли волосся заголене або занадто коротке.

– проводиться шляхом видалення цукрової маси власноруч. Цей варіант зазвичай використовується у випадках, коли волосся заголене або занадто коротке. Бандажна – за допомогою смужок з тканини або паперу. Тобто пасту спочатку наносять на смужки, а потім прикладають до шкіри.

Водночас воскова епіляція – це видалення волосся на тілі за допомогою рідкого воску. На сьогодні існують три види такої епіляції:

холодним воском;

теплим;

гарячим воском.

Ця процедура вважається одним із найпопулярніших методів видалення волосся як для жінок, так і для чоловіків, оскільки дає змогу безпечно, ефективно та швидко позбутися небажаної волохатості на будь-якій ділянці обличчя й тіла.

Що обрати та яка процедура ефективніша?

Майстриня шугарингу та воскової епіляції Альона зазначає, особливої різниці між технікою проведення процедур немає, проте перед сеансом дівчата мають врахувати певні моменти.

Рівень болю

Тут все індивідуально! Проте вважається, що воскова епіляція болючіша. По-перше, тому що віск нагрівають перед нанесенням. Він стимулює приток крові, що збільшує больові відчуття.

По-друге, волоски виривають проти їх росту, тому може бути дуже неприємно.

Водночас шугаринг не такий болючий, адже сама паста кімнатної температури, а волосся виривають за ростом.

– Але коли волосся довге, то віск буде комфортніший, адже паста тягне волосину, – додає майстер епіляції.

Ефект

В обох випадках шкіра буде гладенькою без єдиного волоска. Результат триватиме близько трьох тижнів.

Проте врослих волосин після шугарингу майже не буває, в той час, як після воскової епіляції дівчата частенько жаліються на їх появу.

– Крім того, деякі дівчатка підмічають, що після воску волосся швидше відростає, ніж після пасти, – каже майстер.

Час проведення

– Процедура воскової епіляції займає менше часу, адже воском можна обробляти великі ділянки. Шугаринг триватиме трохи довше.

Ба більше, за словами Альони, шугаринг вважається SPA-процедурою, оскільки він працює як додатковий пілінг для шкіри, знімаючи ороговілий шар. Тому після шугарингу шкіра стає дуже приємною на дотик.

Також Альона додає, що для майстрів депіляції різниці немає ніякої.

– Я люблю комбінувати ці матеріали залежно від типу шкіри, волосся. Проте якщо клієнт гіпергідрозний (тобто має підвищену пітливість) з цим краще впорається воскова депіляція, – підсумовує майстер.

Отже, особливої різниці між техніками епіляції немає, ви можете обирати будь-який з цих варіантів. Майстер епіляції підлаштується під ваші побажання та порадить ідеальний варіант!