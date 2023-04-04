Пілінг – це спеціальна косметична процедура, яка призначена для очищення шкіри від ороговілих клітин. Слово пілінг походить від англійського to peel, тобто зчищати або знімати.

Спеціальний склад пілінгу викликає контрольовані опіки шкіри. В результаті пошкодження та стресу клітини шкіри обличчя починають активно регенеруватися. А це допомагає усунути безліч естетичних недоліків – постакне, шрами, мімічні зморшки, висипання тощо.

Оскільки пілінг пошкоджує шкіру, після процедури варто дотримуватися певних правил, аби уникнути негативних наслідків.

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Для чого потрібен пілінг, його види та що не можна робити після процедури, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке пілінг та його види

Пілінг – косметологічна процедура, що передбачає видалення верхніх ороговілих шарів шкіри та активацію процесів активної регенерації клітин.

Косметологиня Любов Мірило зазначає, що є три основні види пілінгу:

Поверхневий пілінг – очищає відмерлі тканини шкіри, видаляє пігментні плями та дрібні зморшки. Такий пілінг допомагає зменшити вугрові висипання та вважається найделікатнішим, оскільки його склад делікатно відлущує верхні шари дерми. Серединний пілінг допомагає розгладити зморшки та коригує рубці. Глибокий пілінг потрібний для корекції й візуального омолодження шкіри. Цей вид є найефективнішим, але вважається дуже агресивним.

– Аби визначити, який пілінг потрібен саме вам, косметолог обовʼязково має врахувати особливості вашої шкіри. На основі цього підбирається тип пілінгу, – каже косметологиня.

Що не можна робити після пілінгу – правила

– Пілінг обличчя — дуже ефективна, проте агресивна процедура, яка передбачає видалення шару епідермісу, – зауважує Мірило.

Аби зменшити реабілітаційний період і відновити шкіру, необхідно дотримуватися грамотного постпілінгового догляду, який забезпечить максимальний захист пошкодженим тканинам.

У жодному разі не можна в перші дні відвідувати солярії, лазні, сауни, басейни, косметичні кабінети та засмагати на сонці.

Важливо відмовитись від скрабів, щоб уникнути додаткового подразнення.

Якщо на обличчі утворилися лусочки, їх у жодному разі не можна здирати. З часом вони самостійно відпадуть.

В першу добу не можна торкатися обличчя руками, інакше це може призвести до мікротравм.

Не можна наносити декоративну косметику (тональні креми, пудри тощо).

Не можна дряпати та скрабувати обличчя. Лущення має відбуватися самостійно.

Не можна ходити на відкриті водойми будь-якого типу, і бажано на перші два тижні після пілінгу відмовитися від відвідування тренажерного залу.

У перші три дні після процедури потрібно виключити гігієнічні процедури. Максимум можна протирати очі та зону губ за допомогою серветки.

Якщо ви робили глибокий пілінг, вам варто утриматися від водогігієнічних процедур. Тривалість слід уточнити у косметолога.

Як доглядати за шкірою після процедури?

Перші 3-4 дні після пілінгу шкіра потребує особливо ніжного догляду з використанням зволожувальних засобів та відновлювальних кремів.

Намагайтеся уникати прямого попадання сонячних променів та використовуйте сонцезахисні засоби при виході на вулицю.

Варто збільшити обсяг споживаної води. Вона сприяє регенерації клітин.

У перший день кожні 2-3 год потрібно на 20 хвилин накладати у вигляді маски спеціальні креми на кшталт Пантенолу або Бепантену.

Після глибокого пілінгу можуть знадобитися знеболювальні засоби й антибіотики (це потрібно, аби знизити ризик виникнення інфекцій).

Дотримання білкової дієти, зокрема, варто включити в раціон продукти, багаті желатином, поліненасиченими кислотами (Омега-3).