Сонцезахисний крем – незамінна річ для кожної жінки, особливо влітку. Цей ефективний засіб допомагає захистити шкіру від ультрафіолетових променів, передчасного старіння та втрати вологи.

Як обрати ідеальний сонцезахисний крем і на що потрібно звернути увагу – читайте в нашому матеріалі.

Як вибрати сонцезахисний крем

Щоб вибрати ідеальний сонцезахисний крем, косметологи радять звертати увагу на склад продукту, позначки UVA та UVB, ступіть захисту SPF.

Зараз дивляться

Спершу варто розуміти, що є три типи ультрафіолетових променів:

А /UVA/ – це довгі промені. З них складається 90% усього випромінювання. Такі промені не проявляються як опік, але проникають вглиб епідермісу, досягають глибоких шарів шкіри та негативно впливають на її стан.

– це довгі промені. З них складається 90% усього випромінювання. Такі промені не проявляються як опік, але проникають вглиб епідермісу, досягають глибоких шарів шкіри та негативно впливають на її стан. В /UVB/ – промені середньої довжини становлять 10%, це той спектр, завдяки якому людина засмагає та обгоряє. Вони проникають у верхні шари шкіри та є причиною сонячних опіків.

– промені середньої довжини становлять 10%, це той спектр, завдяки якому людина засмагає та обгоряє. Вони проникають у верхні шари шкіри та є причиною сонячних опіків. С /UVC/ – найбільш шкідливі, але вони не досягають Землі, їх поглинає озоновий шар.

Тобто сонцезахисний крем – це косметичний засіб, який оберігає шкіру від шкідливого випромінювання типу UVA та UVB.

На полицях магазинів косметики можна побачити сонцезахисні креми з позначками UVA або UVB. Проте за словами косметологині Марʼяни Тичинської, хороші, якісні креми захищають одразу від двох типів променів. Тобто на якісному сонцезахисному кремі мають бути дві позначки – UVA та UVB.

Тому під час вибору сонцезахисного крему звертайте увагу на типи променів, від яких він захищає! Краще, якщо косметичний засіб захищатиме від променів UVA та UVB!

Також важливо звертати увагу на ступіть захисту SPF.

SPF (sun protection factor) – це фактор захисту від сонця. Саме фактор SPF найчастіше ми бачимо на пакуванні різноманітних кремів, доглядових засобів і навіть тональних кремів.

– SPF – спеціальні речовини, які поглинають ультрафіолетові промені, тим самим захищаючи шкіру від опіків, передчасного старіння та втрати вологи, – каже косметологиня Марʼяна Тичинська.

Поруч із позначкою SPF завжди є цифри (індекс захисту). Що вищий індекс SPF, то більше ультрафіолету блокує цей засіб!

Під час вибору сонцезахисного крему памʼятайте про відтінок своєї шкіри, адже від цього залежить, який індекс SPF вам потрібно обрати:

Дуже світлій шкірі (яка швидко обгоряє) підійде SPF 30-50 .

шкірі (яка швидко обгоряє) підійде . Якщо у вас світлий тон шкіри (іноді обгоряє) – SPF 15-30 .

(іноді обгоряє) – . Для середнього відтінку шкіри підійде SPF 6-15 .

шкіри підійде . Смуглявій і темній шкірі можна обирати крем з SPF 2-10.

Також потрібно звертати увагу на тип шкіри. Наприклад, людям з жирною/комбінованою та нормальною/сухою шкірою потрібно обирати різні сонцезахисні креми!

Косметологиня Тетяна Пасєка підготувала підбірку сонцезахисних кремів для різних типів шкіри. Ви можете переглянути та знайти косметичний засіб, який підійде саме для вашої шкіри.

Ще один важливий момент – фільтри, що входять до складу сонцезахисних кремів. Вони бувають:

хімічні – синтезовані органічні сполуки: ціннамати, саліцилати, бензофенони. Поглинають сонячну радіацію та позначаються як sun screen . Дія таких фільтрів починається через 20-30 хв після нанесення, за рахунок проникнення у верхні шари шкіри. Можуть викликати алергічну реакцію;

– синтезовані органічні сполуки: ціннамати, саліцилати, бензофенони. Поглинають сонячну радіацію та позначаються як . Дія таких фільтрів починається через 20-30 хв після нанесення, за рахунок проникнення у верхні шари шкіри. Можуть викликати алергічну реакцію; фізичні (природні) – безпечніші, не токсичні, не накопичуються в шкірі та не викликають алергічних реакцій. Широко використовуються в засобах для чутливої ​​шкіри та дитячих сонцезахисних кремах. Ці фільтри активні відразу після нанесення. У складі сонцезахисту вони позначаються як оксид цинку або діоксид титану.

Також варто проконсультуватися з лікарем, який порадить ідеальний захист саме для вашої шкіри!