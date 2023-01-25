Після 30 років кожна жінка помічає певні вікові зміни. Зʼявляються перші зморшки, уповільнюється утворення колагенових та еластинових волокон, порушуються функції захисної гідроліпідної оболонки.

Догляд за обличчям після 30 років дещо змінюється, а нові процедури та засоби – стають обовʼязковою частиною життя та важливим моментом для молодості.

Щоби мати чудовий вигляд, потрібно правильно доглядати за обличчям, наносити спеціальні маски та відвідувати косметичні салони.

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Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-дерматологом, косметологом, експертом та членом УАЛДВК Дарією Тіщенко та зʼясували, які маски для обличчя варто використовувати жінкам після 30 років.

Маски для обличчя після 30: які компоненти слід обирати

За словами лікаря-косметолога, після 30 років необхідно уважно читати склад косметичних засобів та масок. Адже від компонентів, які містяться в масках, залежить ефект від процедури.

Дарія Тіщенко зазначає, якщо у жінки суха, атонічна та втомлена шкіра, то варто обирати маски, у складі яких є:

екстракт листя алое;

екстракт солодки, пептиди;

стовбурові клітини рослинного походження;

екстракт ехінацеї;

сквалан;

L-аскорбінова кислота;

гіалуронова кислота;

інкапсульований ретинол.

Якщо ж у вас жирна, комбінована шкіра, звертаємо увагу на маски, у складі яких є:

суміш гліколевої, молочної та саліцилової кислот;

екстракт мучниці, папаї, арніки монтанової;

каолін та ретинол.

– Якщо ж це перші вікові зміни, нормальна шкіра, з дрібними зморшками, то у складі таких масок має бути: гіалуронова кислота, ягоди жожоба, кисневий комплекс, пробіотики, інкапсульований ретинол, пептиди, мікросфери морського колагену, L- аскорбінова кислота, – радить косметолог.

Як обрати ідеальну маску для обличчя після 30

– Моя рекомендація: якщо хочете отримати дійсно показовий результат від масок для обличчя, потрібно звернутися до лікаря-косметолога, але не займатися самолікуванням, – зазначає Тіщенко.

За її словами, лікар-косметолог, так само як гінеколог, стоматолог, хірург чи офтальмолог, має оглянути вас та призначити план лікування.

– Лише лікар зможе підібрати та запропонувати варіанти масок, звертаючи увагу на стан вашої шкіри, потреби та побажання пацієнта! – каже Тіщенко.

А ще дуже важливі склад та концентрація активних компонентів, які зможе призначити лише лікар-косметолог.

Які косметологічні процедури варто робити після 30 років

За словами косметолога, після 30 років зі шкірою починають відбуватися певні вікові зміни.

– Ми помічаємо зниження вироблення гіалуронової кислоти, уповільнення утворення колагенових та еластинових волокон та інше. Але цей процес природний та цілком нормальний, – заспокоює Тіщенко.

За словами Тіщенко, щоб підтримувати здоровий стан шкіри, окрім правильного регулярного домашнього догляду, варто не забувати й про професійні процедури:

пілінг;

догляди;

біо- або мезотерапію;

ботулінотерапію;

контурну пластику.

– А ще дуже важливо контролювати гормональний стан, оскільки це дуже впливає на результат від процедур! – радить лікар.

Молодість та свіжість у 30 років: поради від косметолога

Лікар-косметолог Дарія Тіщенка наводить базові, але дуже важливі поради, які допоможуть виглядати неперевершено у будь-якому віці: