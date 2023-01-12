Після 30 років шкіра кожної жінки починає змінюватися. Зʼявляються перші зморшки, уповільнюється утворення колагенових та еластинових волокон, порушуються функції захисної гідроліпідної оболонки.

Тому догляд за шкірою після 30 років дещо змінюється. Нові особливі процедури та засоби – важливий момент для молодості, сяючого погляду та привабливості.

Щоби мати чудовий вигляд, потрібно правильно доглядати за обличчям та шкірою, відвідувати косметичні салони.

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Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-дерматологом, косметологом, експертом та членом УАЛДВК Дарією Тіщенко та зʼясували, як правильно доглядати за шкірою після 30 років.

Що відбувається з нашою шкірою після 30

За словами Дарії Тіщенко, кожна жінка відчуває, як після 30 років зі шкірою починають відбуватися вікові зміни. Це процес абсолютно нормальний та природний.

– Після 30 років знижується вироблення гіалуронової кислоти, уповільнюється утворення колагенових та еластинових волокон, порушується функція захисної гідроліпідної оболонки шкіри, – каже Тіщенко.

Як результат, наша шкіра втрачає більше вологи, її тонус погіршується та з’являються перші зморшки.

Як доглядати за шкірою після 30 років – поради лікаря

Передусім – очищення шкіри!

Якщо ми не змиваємо вчасно макіяж, не очищуємо шкіру, то одразу можна готуватися до побічних ефектів.

– Я завжди кажу своїм пацієнтам, щоб отримати результат та продовжити молодість шкіри, потрібно правильно вмиватися підібраним гелем чи пінкою двічі на день: вранці та ввечері, – каже лікар-дерматолог косметолог.

За словами Тіщенко, шкіру дуже важливо очистити від забруднень та продуктів життєдіяльності сальних залоз.

– Піклуючись про обличчя, не забувайте про шкіру шиї та зони декольте. Шкіра там дуже тонка, ніжна та найбільш схильна до вікових змін, тому потребує особливо ретельного догляду, – радить Тіщенко.

Використовуйте активний та основний догляд

Що ж це таке?

Активний – це догляд з використанням професійних сироваток.

– На відміну від крему, в сироватках концентрація активних речовин набагато вища, тому вони швидше проникають в глибокі шари шкіри, тим самим дають кращий та швидший результат, – зазначає Тіщенко.

Сироватку потрібно наносити вранці та/або ввечері перед кремом.

Основний – це догляд з використанням денного та нічного крему, підібраного за типом шкіри.

– На ніч я завжди рекомендую більш активний склад, щоби за години сну відбувалося відновлення та стабілізація шкіри, – додає лікар-косметолог.

Підтримуємо здоровий спосіб життя!

За словами Тіщенко, доглядати за шкірою та тілом потрібно не лише зовні, а й з середини.

– Хоч би скільки ми використовували засобів та процедур для покращення зовнішності, все буде марно, якщо не подбати про свою зовнішність зсередини, – додає косметолог.

Основні рекомендації:

пити достатню кількість чистої води;

спати 6-8 год та не лягати пізно;

контролювати свій гормональний фон;

робити вчасний чекап (за потреби);

не палити;

більше гуляти чи займатися спортом!

Які професійні процедури рекомендовано після 30

Дарія Тіщенко додає, що важливим етапом догляду за шкірою після 30, є професійні процедури в лікаря-дерматокосметолога. Це можуть бути:

пілінги, догляди;

біо- та мезотерапія;

ботулінотерапія;

контурна пластика (за показаннями).

– Щоби забезпечити грамотний і своєчасний догляд за своєю шкірою після 30 – першочергове завдання, навіть, якщо ви не помічаєте жодних ознак старіння, це превентивні міри та довіра до свого лікаря-дерматолога, косметолога, який ставить за ціль не лише естетику, а й підтримку здорового стану шкіри! – каже лікар-косметолог.

Тіщенко радить регулярно дбати про свою шкіру і, як результат, ви отримаєте те, на що заслуговуєте – свіжу та сяючу шкіру, ідеальний рельєф та пружність. Ну і, звісно, будете виглядати набагато молодше та привабливіше!