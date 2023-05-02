Суперфуди займають впевнену позицію у раціоні людей, які дотримуються здорового харчування. Ці продукти містять велику кількість поживних речовин: вітаміни, мінерали, жирні кислоти та інші унікальні рослинні сполуки.

Одним із найпопулярніших суперфудів вважається насіння льону, яке здатне підтримати роботу організму, попередити низку захворювань і поліпшити загальне самопочуття.

Крім того, насіння льону дуже легко додати до свого раціону.

Факти ICTV дізнавалися, навіщо люди пʼють воду з насінням льону, які корисні властивості воно містить і чи є протипоказання до вживання.

Насіння льону: навіщо вживати

Не дивно, що люди вживають насіння льону з водою, адже воно містить безліч корисних елементів.

Насамперед, це джерело харчових волокон, які очищають кишківник, стимулюють його перистальтику та створюють відчуття ситості.

Гастроентеролог і дієтолог Олег Швець зазначає, що насіння льону – чудове джерело клітковини та Омега-3 поліненасичених жирних кислот, зокрема альфа-ліноленової кислоти (ALA).

– Зверніть увагу, що Омега-3 жирні кислоти містяться у зовнішній волокнистій оболонці насіння, яку організм не може легко засвоїти. Тому, якщо хочете підвищити рівень Омега-3, їжте подрібнене насіння, – радить дієтолог.

У порції (28 грамів) льону міститься:

152 калорії;

7,8 грама клітковини;

5,2 грама білка;

2,1 грама мононенасичених жирів;

6,5 грамів Омега-3 жирних кислот;

1,7 грама Омега-6 жирних кислот;

35% від добової норми марганцю;

31% добової норми тіаміну (вітамін В1);

28% добової норми магнію.

– У насінні льону є поліфеноли, зокрема лігніни, які дають організму важливі антиоксиданти. Лігніни, а також клітковина та Омега-3, знижують рівень холестерину та ризик серцевих захворювань, – каже Швець.

Також насіння льону допомагає знизити артеріальний тиск, якщо його їсти щодня протягом 12 тижнів.

Насіння також багате на фітоестрогени – фенольні сполуки з антиоксидантною активністю, які захищають жіночий організм від новоутворень і допомагають полегшити прояви клімаксу й дискомфорту, пов’язаного з менопаузою.

Кілька досліджень показали, що вживання насіння льону зменшує маркери росту пухлини у жінок з раком молочної залози, а також знижує розвиток раку. Водночас аналогічні переваги споживання льону були й щодо раку передміхурової залози у чоловіків.

Також насіння льону можна назвати природним статином, оскільки воно сприяє нормалізації рівня холестерину.

– А ще насіння льону знижує рівень цукру в крові, що зменшує ризик розвитку діабету, – додає лікар.

Скільки можна вживати лляного насіння на добу

Не більш ніж 1-2 столових ложок на день, це 10-20 грамів насіння! Тут варто бути обережними, адже є певні обмеження.

У невеликій кількості воно містить рослинні ціанідні сполуки та має великий вміст клітковини. Якщо переборщити з кількістю, то насіння може спричинити проносну дію і у вас може зʼявитися дискомфорт у кишківнику.

Як правильно вживати насіння льону

Досить часто насіння льону застосовують у лікуванні гастриту та виразкової хвороби, як обволікальний засіб, що створює захисний шар на внутрішній поверхні шлунка.

Для цього насіння заливають окропом та настоюють. Виходить густий кисіль. Якщо така консистенція вам не до вподоби, можна додавати насіння в салати, каші чи кисломолочні напої.

Але пам’ятати, що насіння втрачає деякі корисні речовини після термічної обробки, тому додавайте його вже після приготування страви.

Крім того, цілі насінинки повністю не перетравлюється в нашому організмі. Тому краще подрібнити насіння (порційно) та відразу вживати. Це допоможе зберегти усі поживні речовини.

Протипоказання

Вживати насіння льону заборонено дітям до 3-х років і жінкам, у яких ендометрит, фіброміома матки чи полікістоз яєчників. Вагітним і жінкам, які годують грудьми теж не рекомендовано до вживання.

Також потрібно обережно його використовувати за наявності каміння у жовчному міхурі.