Омега 3 – жирні кислоти, які необхідні для функціонування людського організму. Особливо це стосується розвитку нервової системи та мозку. Найбільше таких речовин містить риба – така, як лосось, тунець тощо.

Омега 3 приймають у вигляді капсул, як харчову добавку до раціону. Проте, окрім корисних властивостей, такий продукт має і протипоказання. Саме тому спершу варто пройти консультацію з лікарем.

Про показання і протипоказання добавки Омега 3 розповіла Фактам ICTV лікарка-дієтологиня Галина Сеник.

Що таке Омега 3

Омега 3 є невід’ємною поліненасиченою жирною кислотою. За її дефіциту людина може відчувати втому, перепади настрою і навіть матиме ризик розвитку проблем із серцем.

До класу Омега 3 належать такі види кислот:

ліноленова – кислота, яку наш організм самостійно не виробляє. Допомагає підтримувати шкіру, імунну та нервову репродуктивну системи тощо;

– кислота, яку наш організм самостійно не виробляє. Допомагає підтримувати шкіру, імунну та нервову репродуктивну системи тощо; ейкозапентаєнова (ЕПК) – кислота надходить в організм людини із вживанням їжі. Прискорює синтез білків і знижує чутливість клітин до запалення;

– кислота надходить в організм людини із вживанням їжі. Прискорює синтез білків і знижує чутливість клітин до запалення; докозапентаєнова (ДПК) – кислота, яку не виробляє наш організм, проте вона є важливою для здорового функціонування;

– кислота, яку не виробляє наш організм, проте вона є важливою для здорового функціонування; докозагексаєнова (ДГК) – найважливіша кислота, яка підтримує когнітивні функції і роботу мозку.

Омега 3 – користь і показання

– Омега 3 бере участь у регуляції жирового обміну, профілактиці деменції, депресії, достовірно може зменшити больовий менструальний синдром , але потрібен певний курс і тривалість терапії, – каже Галина.

Така кислота є незамінним будівельним матеріалом для клітинних мембран, а також для формування важливих гормонів. Зокрема, це стосується і простагландинів – високоактивних тканинних регуляторів, які впливають на запальні процеси.

Також Омега 3 вкрай важлива для вагітних жінок і дітей раннього та шкільного віку. Особливо це стосується докозагексаєнової кислоти, яку замінити не вийде.

– Якщо ви хочете, щоб у ваших дітей гарно формувалися мозок і центральна нервова система, вам слід звертати увагу, щоб у раціоні майбутньої мами та дітей була достатня кількість ДГК – докозагексаєнової кислоти, – каже лікарка.

Омега 3 – протипоказання

Жири класу Омега 3 не можна приймати людям, у кого:

підвищена чутливість до препарату;

порушення згортання крові;

гемофілія;

усі порушення пов’язані з кровотечами;

ідіопатична гіперкальціємія;

активні форми туберкульозу легень;

гострі та хронічні захворювання печінки або нирок;

сечокам’яна хвороба холециститу й панкреатиту тощо.

Омега 3 – як пити

Приймати Омега 3 можна курсами чи на постійній основі. Надто, якщо людина не споживає жирні сорти риб (лососеві, оселедець, скумбрія), або споживає менше від 2 порцій на тиждень по 200г чи 4 по 100г.

Для дорослої людини, як профілактика – 0,8-1,4 г/добу. Але, знову ж таки, має значення в складі саме не риб’ячий жир, а співвідношення ДГК та ЕПК.

Капсули із Омега 3 потрібно вживати під час прийому їжі або ж опісля.