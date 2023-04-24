Омега 3 — жирные кислоты, которые необходимы для функционирования человеческого организма. Особенно это касается развития нервной системы и мозга. Больше всего таких веществ содержит рыба – такая, как лосось, тунец и так далее.

Омега 3 принимают в виде капсул, как пищевую добавку к рациону. Однако, кроме полезных свойств, такой продукт имеет и противопоказания. Именно поэтому сначала стоит пройти консультацию с врачом.

О показаниях и противопоказаниях добавки Омега 3 рассказала Фактам ICTV врач-диетолог Галина Сеник.

Что такое Омега 3

Омега 3 является неотъемлемой полиненасыщенной жирной кислотой. При ее дефиците человек может чувствовать усталость, перепады настроения и даже будет иметь риск развития проблем с сердцем.

К классу Омега 3 относят следующие виды кислот:

линоленовая — кислота, которую наш организм самостоятельно не вырабатывает. Помогает поддерживать кожу, иммунную и нервную репродуктивную системы и т. д.;

— кислота, которую наш организм самостоятельно не вырабатывает. Помогает поддерживать кожу, иммунную и нервную репродуктивную системы и т. д.; эйкозапентаеновая (ЭПК) — кислота поступает в организм человека с употреблением пищи. Ускоряет синтез белков и снижает чувствительность клеток к воспалению;

— кислота поступает в организм человека с употреблением пищи. Ускоряет синтез белков и снижает чувствительность клеток к воспалению; докозапентаеновая (ДПК) — кислота, которую не производит наш организм, однако она важна для здорового функционирования;

— кислота, которую не производит наш организм, однако она важна для здорового функционирования; докозагексаеновая (ДГК) — самая важная кислота, которая поддерживает когнитивные функции и работу мозга.

Омега 3 – польза и показания

— Омега 3 участвует в регуляции жирового обмена, профилактике деменции, депрессии,

достоверно может уменьшить болевой менструальный синдром, но требуется определенный курс и продолжительность терапии, — говорит Галина.

Такая кислота является незаменимым строительным материалом для клеточных мембран, а также для формирования важных гормонов. В частности, это касается и простагландинов — высокоактивных тканевых регуляторов, которые влияют на процессы воспаления.

Также Омега 3 крайне важна для беременных женщин и детей раннего и школьного возраста. Особенно это касается докозагексаеновой кислоты, которую заменить не получится.

— Если вы хотите, чтобы у ваших детей хорошо формировался мозг и центральная нервная система, вам нужно обращать внимание, чтобы в рационе будущей мамы и детей было достаточное количество ДГК — докозагексаеновой кислоты, — говорит врач.

Омега 3 – противопоказания

Жиры класса Омега 3 нельзя принимать людям, у которых:

повышенная чувствительность к препарату;

нарушение свертываемости крови;

гемофилия;

все нарушения связанные с кровотечениями;

идиопатическая гиперкальциемия;

активные формы туберкулеза легких;

острые и хронические заболевания печени или почек;

мочекаменная болезнь холецистита и панкреатита и тому подобное.

Омега 3 – как пить

Принимать Омега 3 можно курсами или на постоянной основе. Особенно, если человек не потребляет жирные сорта рыб (лососевые, сельдь, скумбрия), или менее 2 порций в неделю по 200г или 4 по 100г.

Для взрослого человека, в качестве профилактики, 0,8-1,4 г/сутки. Но опять же имеет значение в составе именно не рыбий жир, а соотношение ДГК и ЭПК.

Капсулы с Омега 3 нужно употреблять во время приема пищи или после.