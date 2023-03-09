Семейный врач Ирина Ходзинская в комментарии украинскому информагентству рассказала о симптомах весеннего гиповитаминоза (нехватки витаминов) и как правильно питаться в это время года.

— Гиповитаминоз больше специфичен в весенний период времени, потому что за осенне-зимний период мы не привыкли употреблять достаточное количество овощей и фруктов. Больше преобладает белковая пища, быстрые углеводы для насыщения, — отмечает медик.

По ее словам, симптомами гиповитаминоза являются:

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слабость;

сонливость;

раздражительность;

апатия;

чувство хронической усталости;

кожа становится сухой и раздраженной.

По словам медика, эти симптомы могут быть связаны и с тем, что мы пьем недостаточное количество воды. Человек должен употреблять ориентировочно 1,5 л чистой воды в сутки, но когда холодно, нам не очень хочется много пить.

Что касается профилактики гиповитаминоза, то, как отмечает Ирина, это сбалансированное питание, где половину ежедневного рациона составляют свежие овощи и фрукты.

— Если наблюдается гиповитаминоз, комплексные витамины из баночки – это не решение. Чем больше витаминов в одной таблетке, тем хуже они усваиваются и нивелируют действие друг друга, — объясняет врач.

По ее словам, лучше принимать монопрепараты, которые назначит врач после сдачи анализов: ведь надо исследовать, какие именно витамины нужны организму.

Также в холодное время года, из-за малого количества солнечных лучей, наблюдается дефицит витамина D. Его недостаток тоже влияет на ухудшение самочувствия и работу иммунитета.

Поэтому врачи рекомендуют профилактическую дозу, которая составляет для детей – 1000 МЕ, а для взрослых – 2000 МЕ. Есть и лечебные дозы, которые уже назначаются индивидуально каждому пациенту.