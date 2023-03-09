Сімейний лікар Ірина Ходзинська в коментарі українському інформагентству розповіла про симптоми весняного гіповітамінозу (нестачі вітамінів) і як правильно харчуватися в цю пору року.

– Гіповітаміноз більше специфічний у весняний період часу, тому що за осінньо-зимовий період ми не звикли вживати достатню кількість овочів і фруктів. Більше переважає білкова їжа, швидкі вуглеводи для насичення, – зазначає медик.

За її словами, симптомами гіповітамінозу є:

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слабкість;

сонливість;

дратівливість;

апатія;

відчуття хронічної втоми;

шкіра стає сухою і роздратованою.

За словами медика, ці симптоми можуть бути пов’язані і з тим, що ми п’ємо недостатню кількість води. Людина повинна вживати орієнтовно 1,5 л чистої води на добу, але коли холодно, нам не дуже хочеться багато пити.

Що стосується профілактики гіповітамінозу, то, як зазначає Ірина, це збалансоване харчування, де половину щоденного раціону складають свіжі овочі і фрукти.

– Якщо спостерігається гіповітаміноз, комплексні вітаміни з баночки – це не рішення. Чим більше вітамінів в одній таблетці, тим гірше вони засвоюються і нівелюють дію один одного, – пояснює лікар.

За її словами, краще приймати монопрепарати, які призначить лікар після здачі аналізів: адже треба досліджувати, які саме вітаміни потрібні організму.

Також в холодну пору року, через малу кількість сонячних променів, спостерігається дефіцит вітаміну D. Його нестача теж впливає на погіршення самопочуття і роботу імунітету.

Тому лікарі рекомендують профілактичну дозу, яка становить для дітей – 1000 МО, а для дорослих – 2000 МО. Є і лікувальні дози, які вже призначаються індивідуально кожному пацієнту.