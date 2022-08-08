Фахівці Міністерства охорони здоров’я України зібрали рекомендації для дбайливих батьків про те, як зрозуміти, чи потрібні дитині додаткові вітаміни.
– Вітаміни – невіддільна частина процесу обміну речовин, будови тканин, підтримки повноцінного імунітету і розвитку дитини, як фізіологічного, так і інтелектуального, – зазначають експерти МОЗ.
За їхніми словами, за умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни і мінеральні речовини.
Збільшена ж доза вітамінів без призначення лікаря може викликати неприємні симптоми і порушення обміну речовин.
Симптоми нестачі вітамінів у дітей:
- слабкість;
- відсутність апетиту;
- випадання волосся;
- набряки кінцівок;
- кровотеча ясен;
- відчуття печіння або поколювання в руках і ногах;
- часті вірусні захворювання.
Важливо! Батькам, діти яких дотримуються вегетаріанської або веганської дієт, слід приділяти особливу увагу стану дитини, оскільки вітамін В12 — єдиний, щоє в продуктах тваринного походження.
Симптоми нестачі вітаміну В12:
- анемія: втома, блідість;
- жовтяниця;
- глосит – збільшений язик темно-червоного кольору з згладженими сосочками.
Якщо ви спостерігаєте ці симптоми у дитини, якомога швидше відвідайте лікаря. Не давайте додаткові вітамінні препарати дитині без призначення медика.