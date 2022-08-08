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Додаткові вітаміни для дитини: як зрозуміти, що вони потрібні

8 Серпня 2022, 11:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України зібрали рекомендації для дбайливих батьків про те, як зрозуміти, чи потрібні дитині додаткові вітаміни.

– Вітаміни – невіддільна частина процесу обміну речовин, будови тканин, підтримки повноцінного імунітету і розвитку дитини, як фізіологічного, так і інтелектуального, – зазначають експерти МОЗ.

За їхніми словами, за умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни і мінеральні речовини.

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Збільшена ж доза вітамінів без призначення лікаря може викликати неприємні симптоми і порушення обміну речовин.

Симптоми нестачі вітамінів у дітей:

  • слабкість;
  • відсутність апетиту;
  • випадання волосся;
  • набряки кінцівок;
  • кровотеча ясен;
  • відчуття печіння або поколювання в руках і ногах;
  • часті вірусні захворювання.

Важливо! Батькам, діти яких дотримуються вегетаріанської або веганської дієт, слід приділяти особливу увагу стану дитини, оскільки вітамін В12 — єдиний, щоє в продуктах тваринного походження.

Симптоми нестачі вітаміну В12:

  • анемія: втома, блідість;
  • жовтяниця;
  • глосит – збільшений язик темно-червоного кольору з згладженими сосочками.

Якщо ви спостерігаєте ці симптоми у дитини, якомога швидше відвідайте лікаря. Не давайте додаткові вітамінні препарати дитині без призначення медика.

Джерело
МОЗ
Теги
дитяче харчування Здорове харчування поради лікаря
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