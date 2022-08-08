Фахівці Міністерства охорони здоров’я України зібрали рекомендації для дбайливих батьків про те, як зрозуміти, чи потрібні дитині додаткові вітаміни.

– Вітаміни – невіддільна частина процесу обміну речовин, будови тканин, підтримки повноцінного імунітету і розвитку дитини, як фізіологічного, так і інтелектуального, – зазначають експерти МОЗ.

За їхніми словами, за умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни і мінеральні речовини.

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Збільшена ж доза вітамінів без призначення лікаря може викликати неприємні симптоми і порушення обміну речовин.

Симптоми нестачі вітамінів у дітей:

слабкість;

відсутність апетиту;

випадання волосся;

набряки кінцівок;

кровотеча ясен;

відчуття печіння або поколювання в руках і ногах;

часті вірусні захворювання.

Важливо! Батькам, діти яких дотримуються вегетаріанської або веганської дієт, слід приділяти особливу увагу стану дитини, оскільки вітамін В12 — єдиний, щоє в продуктах тваринного походження.

Симптоми нестачі вітаміну В12:

анемія: втома, блідість;

жовтяниця;

глосит – збільшений язик темно-червоного кольору з згладженими сосочками.

Якщо ви спостерігаєте ці симптоми у дитини, якомога швидше відвідайте лікаря. Не давайте додаткові вітамінні препарати дитині без призначення медика.