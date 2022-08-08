Специалисты Министерства здравоохранения Украины собрали рекомендации для заботливых родителей о том, как понять, нужны ли ребенку дополнительные витамины.

— Витамины — неотделимая часть процесса обмена веществ, строения тканей, поддержания полноценного иммунитета и развития ребенка, как физиологического, так и интеллектуального, — отмечают эксперты Минздрава.

По их словам, при условии полноценного, разнообразного, здорового питания ребенок с высокой вероятностью получит все необходимые витамины и минеральные вещества.

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Увеличенная же доза витаминов без назначения врача может вызвать неприятные симптомы и нарушения обмена веществ.

Симптомы недостатка витаминов у детей:

слабость;

отсутствие аппетита;

выпадение волос;

отеки конечностей;

кровотечение десен;

ощущение жжения или покалывания в руках и ногах;

частые вирусные заболевания.

Важно! Родителям, дети которых придерживаются вегетарианской или веганской диет, следует уделять особое внимание состоянию ребенка, поскольку витамин В12 — единственный, который есть в продуктах животного происхождения.

Симптомы недостатка витамина В12:

анемия: усталость, бледность;

желтуха;

глосит — увеличенный язык темно-красного цвета с сглаженными сосочками.

Если вы наблюдаете эти симптомы у ребенка, как можно скорее посетите врача. Не давайте дополнительные витаминные препараты ребенку без назначения медика.