Специалисты Министерства здравоохранения Украины собрали рекомендации для заботливых родителей о том, как понять, нужны ли ребенку дополнительные витамины.
— Витамины — неотделимая часть процесса обмена веществ, строения тканей, поддержания полноценного иммунитета и развития ребенка, как физиологического, так и интеллектуального, — отмечают эксперты Минздрава.
По их словам, при условии полноценного, разнообразного, здорового питания ребенок с высокой вероятностью получит все необходимые витамины и минеральные вещества.
Увеличенная же доза витаминов без назначения врача может вызвать неприятные симптомы и нарушения обмена веществ.
Симптомы недостатка витаминов у детей:
- слабость;
- отсутствие аппетита;
- выпадение волос;
- отеки конечностей;
- кровотечение десен;
- ощущение жжения или покалывания в руках и ногах;
- частые вирусные заболевания.
Важно! Родителям, дети которых придерживаются вегетарианской или веганской диет, следует уделять особое внимание состоянию ребенка, поскольку витамин В12 — единственный, который есть в продуктах животного происхождения.
Симптомы недостатка витамина В12:
- анемия: усталость, бледность;
- желтуха;
- глосит — увеличенный язык темно-красного цвета с сглаженными сосочками.
Если вы наблюдаете эти симптомы у ребенка, как можно скорее посетите врача. Не давайте дополнительные витаминные препараты ребенку без назначения медика.