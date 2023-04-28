Складнощі з випорожненням кишківника – серйозна проблема з якою стикався кожен. Від закрепів можуть страждати люди будь-якого віку.

Загалом закреп характеризується уповільненим, ускладненим або недостатнім спорожненням кишківника. До закрепів можуть призводити тимчасові порушення режиму дня, проктологічні або гормональні патології, нестача фізичної активності та їжа.

Факти ICTV дізнавалися, які продукти можуть викликати закреп та як позбутися проблеми.

Головні причини закрепу

Неправильне харчування та недостатнє споживання рідини.

Низька фізична активність.

Психогенні фактори (депресія, тривожність).

Затримки у відвідуванні туалету.

Ендокринні порушення (гіпотиреоз, діабет, гіперпаратиреоз).

Аномалії розвитку товстої кишки (наприклад, звуження кишківника).

Захворювання анальної області (тріщина заднього проходу, геморой).

Хвороби органів травлення (кишкова непрохідність).

Яка їжа може спричинити закреп

Неправильне харчування та недостатнє споживання рідини дійсно можуть стати причиною закрепу.

Якщо у вас інколи виникають складнощі під час дефекації, варто обмежити вживання продуктів, які викликають цю неприємну проблему.

Нутриціолог Наталя Девʼяткова зазначає, що до продуктів, які можуть спричинити закреп відносяться:

жирне м’ясо, особливо у поєднанні з макаронами;

напівфабрикати;

оброблені харчові продукти (наприклад, їжа швидкого приготування);

чипси;

вироби з пшеничного борошна: булочки, випічка;

пельмені, вареники тощо;

білий рис;

шоколад.

При проблемах з дефекацією також потрібно відмовитися від газованих та спиртних напоїв, а вживання цукру та солі звести до мінімуму.

Втім, існують продукти, які здатні полегшити стан при закрепах:

продукти багаті на клітковину: овочі (морква, картопля, зелений горошок, броколі, капуста, зелень);

фрукти (банани, яблука, ківі, апельсини та мандарини);

зелень;

бобові (квасоля, сочевиця);

квашені та ферментовані продукти;

цикорій;

чорнослив;

висівки, цілозерновий хліб.

Також існують народні методи, які допоможуть позбутися закрепу, але лише за умови, що він виник вперше або був викликаний тимчасовими факторами (наприклад, змінами в харчуванні). Випорожнитись вам допоможе:

оливкова та лляна олія;

настої подорожника;

олія гарбуза.

Ще можна використовувати настої сени (по одній столовій ложці кожні чотири години).

Не варто забувати й про регулярну фізичну активність та про достатнє вживання води. Лише комплексний підхід допоможе усунути закреп назавжди!

Зверніть увагу, що при хронічній формі закрепу та при його тривалому перебігу, народні засоби не варто використовувати. Краще проконсультуватися з гастроентерологом чи проктологом.

Лише лікар зможе визначити причину проблеми та підбере для вас якісне лікування!