Сложности с опорожнением кишечника — серьезная проблема с которой сталкивался каждый. От запоров могут страдать люди любого возраста.
В целом запор характеризуется замедленным, осложненным или недостаточным опорожнением кишечника. К запорам могут приводить временные нарушения режима дня, проктологические или гормональные патологии, недостаток физической активности и еда.
Факты ICTV узнавали, какие продукты могут вызвать запор и как избавиться от проблемы.
Главные причины запора
- Неправильное питание и недостаточное потребление жидкости.
- Низкая физическая активность.
- Психогенные факторы (депрессия, тревожность).
- Задержки в посещении туалета.
- Эндокринные нарушения (гипотиреоз, диабет, гиперпаратиреоз).
- Аномалии развития толстой кишки (например, сужение кишечника).
- Заболевания анальной области (трещина заднего прохода, геморрой).
- Болезни органов пищеварения (кишечная непроходимость).
Какая пища может вызвать запор
Неправильное питание и недостаточное потребление жидкости действительно могут стать причиной запора.
Если у вас иногда возникают сложности во время дефекации, стоит ограничить употребление продуктов, которые вызывают эту неприятную проблему.
Нутрициолог Наталья Девяткова отмечает, что к продуктам, которые могут вызвать запор относятся:
- жирное мясо, особенно в сочетании с макаронами;
- полуфабрикаты;
- обработанные пищевые продукты (например, продукты быстрого приготовления);
- чипси;
- изделия из пшеничной муки: булочки, выпечка;
- вареники, пельмени и т. д;
- белый рис;
- шоколад.
При проблемах с дефекацией также нужно отказаться от газированных и спиртных напитков, а употребление сахара и соли свести к минимуму.
Впрочем, существуют продукты, которые способны облегчить состояние при запорах:
- продукты богаты клетчаткой: овощи (морковь, картофель, зеленый горошек, брокколи, капуста, зелень);
- фрукты (бананы, яблоки, киви, апельсины и мандарины);
- зелень;
- бобовые (фасоль, чечевица);
- квашеные и ферментированные продукты;
- цикорий;
- чернослив;
- отруби, цельнозерновой хлеб.
Также существуют народные методы, которые помогут избавиться от запора, но лишь при условии, что он возник впервые или был вызван временными факторами (например, изменениями в питании). Испражниться вам поможет:
- оливковое и льняное масло;
- настои подорожника;
- масло тыквы.
Еще можно использовать настои сены (по одной столовой ложке каждые четыре часа).
Не стоит забывать и о регулярной физической активности и о достаточном употреблении воды. Лишь комплексный подход поможет устранить запор навсегда!
Обратите внимание, что при хронической форме запора и при его длительном возникновении, народные средства не стоит использовать. Лучше проконсультироваться с гастроэнтерологом или проктологом.
Только врач сможет определить причину проблемы и подберет для вас качественное лечение!