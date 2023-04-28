Сложности с опорожнением кишечника — серьезная проблема с которой сталкивался каждый. От запоров могут страдать люди любого возраста.

В целом запор характеризуется замедленным, осложненным или недостаточным опорожнением кишечника. К запорам могут приводить временные нарушения режима дня, проктологические или гормональные патологии, недостаток физической активности и еда.

Факты ICTV узнавали, какие продукты могут вызвать запор и как избавиться от проблемы.

Главные причины запора

Неправильное питание и недостаточное потребление жидкости.

Низкая физическая активность.

Психогенные факторы (депрессия, тревожность).

Задержки в посещении туалета.

Эндокринные нарушения (гипотиреоз, диабет, гиперпаратиреоз).

Аномалии развития толстой кишки (например, сужение кишечника).

Заболевания анальной области (трещина заднего прохода, геморрой).

Болезни органов пищеварения (кишечная непроходимость).

Какая пища может вызвать запор

Неправильное питание и недостаточное потребление жидкости действительно могут стать причиной запора.

Если у вас иногда возникают сложности во время дефекации, стоит ограничить употребление продуктов, которые вызывают эту неприятную проблему.

Нутрициолог Наталья Девяткова отмечает, что к продуктам, которые могут вызвать запор относятся:

жирное мясо, особенно в сочетании с макаронами;

полуфабрикаты;

обработанные пищевые продукты (например, продукты быстрого приготовления);

чипси;

изделия из пшеничной муки: булочки, выпечка;

вареники, пельмени и т. д;

белый рис;

шоколад.

При проблемах с дефекацией также нужно отказаться от газированных и спиртных напитков, а употребление сахара и соли свести к минимуму.

Впрочем, существуют продукты, которые способны облегчить состояние при запорах:

продукты богаты клетчаткой: овощи (морковь, картофель, зеленый горошек, брокколи, капуста, зелень);

фрукты (бананы, яблоки, киви, апельсины и мандарины);

зелень;

бобовые (фасоль, чечевица);

квашеные и ферментированные продукты;

цикорий;

чернослив;

отруби, цельнозерновой хлеб.

Также существуют народные методы, которые помогут избавиться от запора, но лишь при условии, что он возник впервые или был вызван временными факторами (например, изменениями в питании). Испражниться вам поможет:

оливковое и льняное масло;

настои подорожника;

масло тыквы.

Еще можно использовать настои сены (по одной столовой ложке каждые четыре часа).

Не стоит забывать и о регулярной физической активности и о достаточном употреблении воды. Лишь комплексный подход поможет устранить запор навсегда!

Обратите внимание, что при хронической форме запора и при его длительном возникновении, народные средства не стоит использовать. Лучше проконсультироваться с гастроэнтерологом или проктологом.

Только врач сможет определить причину проблемы и подберет для вас качественное лечение!