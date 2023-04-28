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Какие продукты вызывают запор и как избавиться от проблемы

28 апреля 2023, 16:24
Владислава Ткаченко редакторка ленты
біль у кишечнику
Источник: Depositphotos

Сложности с опорожнением кишечника — серьезная проблема с которой сталкивался каждый. От запоров могут страдать люди любого возраста.

В целом запор характеризуется замедленным, осложненным или недостаточным опорожнением кишечника. К запорам могут приводить временные нарушения режима дня, проктологические или гормональные патологии, недостаток физической активности и еда.

Факты ICTV узнавали, какие продукты могут вызвать запор и как избавиться от проблемы.

Главные причины запора

  • Неправильное питание и недостаточное потребление жидкости.
  • Низкая физическая активность.
  • Психогенные факторы (депрессия, тревожность).
  • Задержки в посещении туалета.
  • Эндокринные нарушения (гипотиреоз, диабет, гиперпаратиреоз).
  • Аномалии развития толстой кишки (например, сужение кишечника).
  • Заболевания анальной области (трещина заднего прохода, геморрой).
  • Болезни органов пищеварения (кишечная непроходимость).

Какая пища может вызвать запор

Неправильное питание и недостаточное потребление жидкости действительно могут стать причиной запора.

Если у вас иногда возникают сложности во время дефекации, стоит ограничить употребление продуктов, которые вызывают эту неприятную проблему.

Нутрициолог Наталья Девяткова отмечает, что к продуктам, которые могут вызвать запор относятся:

  • жирное мясо, особенно в сочетании с макаронами;
  • полуфабрикаты;
  • обработанные пищевые продукты (например, продукты быстрого приготовления);
  • чипси;
  • изделия из пшеничной муки: булочки, выпечка;
  • вареники, пельмени и т. д;
  • белый рис;
  • шоколад.

При проблемах с дефекацией также нужно отказаться от газированных и спиртных напитков, а употребление сахара и соли свести к минимуму.

Впрочем, существуют продукты, которые способны облегчить состояние при запорах:

  • продукты богаты клетчаткой: овощи (морковь, картофель, зеленый горошек, брокколи, капуста, зелень);
  • фрукты (бананы, яблоки, киви, апельсины и мандарины);
  • зелень;
  • бобовые (фасоль, чечевица);
  • квашеные и ферментированные продукты;
  • цикорий;
  • чернослив;
  • отруби, цельнозерновой хлеб.

Также существуют народные методы, которые помогут избавиться от запора, но лишь при условии, что он возник впервые или был вызван временными факторами (например, изменениями в питании). Испражниться вам поможет:

  • оливковое и льняное масло;
  • настои подорожника;
  • масло тыквы.

Еще можно использовать настои сены (по одной столовой ложке каждые четыре часа).

Не стоит забывать и о регулярной физической активности и о достаточном употреблении воды. Лишь комплексный подход поможет устранить запор навсегда!

Обратите внимание, что при хронической форме запора и при его длительном возникновении, народные средства не стоит использовать. Лучше проконсультироваться с гастроэнтерологом или проктологом.

Только врач сможет определить причину проблемы и подберет для вас качественное лечение!

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