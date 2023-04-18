Иудеи — последователи иудаизма, очень тщательно относятся к выбору пищи. Они употребляют исключительно кошерную еду, соответствующую законам еврейской религии, известной как кашрут.

Факты ICTV узнавали, что такое кошерная еда и чем она отличается от обычной.

Что такое кошерная еда

Гастроэнтеролог, диетолог Олег Швец отмечает, что некоторые евреи соблюдают диетические правила, запрещающие определенные виды пищи, например, свинину или моллюски.

Мясо должно быть получено от животных, убитых в соответствии с законом кошерности.

— Люди, которые придерживаются кошерности, не едят молочные продукты и мясо одновременно. Чтобы их не смешивать, в семьях есть отдельные кастрюли и посуда для мяса и молочных продуктов, — говорит диетолог.

По словам научного сотрудника музея Памяти еврейского народа и Холокоста в Украине Татьяны Селютиной, кошерная — это та еда, которая соответствует древним еврейским законам.

— Слово “кошер” происходит от “кашрут” — термин в иудаизме, означающий дозволенность или пригодность чего-либо ввиду Галахи (свода законов иудаизма), — говорит Селютина.

Селютина добавляет, что все эти законы записаны в Торе. Интересно, что из 613 заповедей, изложенных в Торе, 50 относятся к еде. Именно эти заповеди помогают точно определить, какие продукты считаются кошерными.

Кашрут четко указывает не только на то, каких животных, птиц и насекомых можно есть, но и на то, как правильно их забивать. Кошерный убой (шхита) должен выполнять специально обученный человек Шойхет.

Шхита является одним из самых гуманных методов убийства животного. Согласно законам кашрута, раненое животное больше не кошерное, поэтому убивать животных нужно быстро, одним ударом, чтобы уменьшить боль до минимума.

Шойхет – специально обученный человек, досконально изучивший все законы и получивший соответствующий диплом. Только шойхет имеет право заниматься этим ремеслом.

Также существуют специальные законы ритуальной подготовки ножа, которым планируется зарезать животное, и законы о том, где и как резать.

— Перед тем как выполнить шхиту, шойхет должен убедиться, что животное здоровое, может самостоятельно передвигаться и не имеет ранений, — говорит Селютина.

После убоя специалист проверяет тушу животного, обследуя ее, чтобы установить, есть ли признаки болезни, по которым мясо считается некошерным.

В Украинском комитете кашрута отмечают, что цель этих законов в том, чтобы:

сократить до минимума число животных, которых можно убивать;

проводить убой животных наиболее безболезненным способом;

воспитать отвращение до пролития крови. Жестокость по отношению к животным прямо запрещена Торой. Охота и умерщвление животных для развлечения также запрещены. Убивать животных можно только для еды, для медицинских исследований и тому подобное.

Какая еда считается кошерной

В Украинском комитете кашрута отмечают, что законов кашрута очень много, но можно выделить несколько основных принципов кошерного питания:

В пищу разрешено употреблять только мясо животных, которые являются одновременно жвачными и парнокопытными. Это домашний скот (корова, овца, коза) и некоторые дикие животные (например, олень, газель).

Тора позволяет употреблять в пищу мясо только чистых птиц: кур, уток, гусей, индюков и голубей. Некошерные птицы — это плотоядные и санитары, питающиеся падалью и объедками.

Кровь (кроме рыбьей) запрещена для употребления.

Некоторые части даже кошерных животных также запрещены.

Мясные и молочные продукты не должны смешиваться или использоваться вместе.

Рыбы имеют два обязательных признака кошерности: наличие плавников и чешуи в воде. Например, карп, тунец, форель, камбала, лосось, скумбрия.

Фрукты и овощи можно есть, но они не должны содержать насекомых.

Виноградные изделия (сок, вино, коньяк), изготовленные без соблюдения определенных правил, запрещено употреблять.

Что касается молочной продукции, то кошерной считается та, которую дают кошерные животные. То же правило относится и яиц.

Христиане могут употреблять любую кошерную пищу, поскольку в канонах православия нет никаких запретов на это.