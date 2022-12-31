Пробиотики, ферментированные продукты и снижение стресса — это лишь некоторые из способов поддерживать нормальное состояние нашего кишечника. Однако забота о микробиоме во рту также играет огромную роль в этом.

Диетолог доктор Памела Мейсон из Информационной службы по вопросам здоровья и пищевых добавок (США) говорит, что оральный микробиом (бактерии, живущие во рту) влияет не только на здоровье зубов, но так же, как и кишечный микробиом, и на мозг, и на сердце.

Что такое микробиом

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Врач Тарик Махмуд, медицинский директор компании Concepto Diagnostics, объясняет, что микробиом — это совокупность микроорганизмов, живущих внутри нас.

— Для людей существует четыре основных микробиома: микробиом ротовой полости, микробиом пищеварительного тракта, микробиом кожи и урогенитальный микробиом, — объясняет врач.

Все они действуют симбиотически и способствуют практически всему, что связано с телом — от нашего настроения и когнитивных способностей до старения, пищеварения и иммунной системы.

Дисбаланс в микробиоме может привести к вздутию живота, а преобладание патогенных (болезнетворных) организмов — к проблемам со здоровьем.

8 способов контролировать вредные бактерии

Употребляйте молочные продукты. Кальций необходим для здоровых зубов и костей. Дефицит кальция также связан с заболеваниями десен и размягчением зубов. Продукты и напитки, богатые кальцием, такие как сыр и молоко, обладают потенциальным защитным эффектом, увеличивая содержание минералов в зубах и предотвращая кариес. Молочные продукты являются хорошим источником кальция, как и зеленые листовые овощи, несладкое соевое молоко, тофу и тахини. Увеличьте потребление витамина С. Недостаток витамина С вызывает заболевания десен, что приводит к дисбалансу микробиома во рту. Наслаждайтесь такими продуктами, как брокколи, перец, цитрусовые, ягоды и киви. Гигиена рта. Соблюдая гигиену рта, мы контролируем бактерии. Например, одно исследование показало, что porphyromonas gingivalis, вызывающий пародонтит — тяжелую инфекцию десен — вызывает воспалительные изменения в различных органах и тканях. Нужно чистить зубы два раза в день и добавляет, что важно чистить зубы по две минуты за раз. Употребление яиц. Эта простая, богатая белком пища содержит витамин А, который играет важную роль в поддержании клеток, выстилающих полость рта и десны. Его дефицит может привести к воспалению десен, разрастанию ткани десен вокруг зубов и ослаблению кости, на которой сидят ваши зубы. Источники витамина А: мясо травяного откорма, оранжевые фрукты и овощи, темно-зеленые листовые овощи. Избегайте антибиотиков. Важно избегать ненужных антибиотиков, поскольку они могут уменьшить количество здоровых кишечных бактерий. Если нужны антибиотики для лечения, нужно принимать и пробиотические добавки. Ферментированная пища. Простая ферментированная пища, которую можно включить в свой повседневный рацион, — это простой живой йогурт, а также кефир, чайный гриб, квашеная капустау, кимчи и мисо. Однако не переусердствуйте: слишком много ферментов может привести к проблемам с пищеварением. Избавьтесь от неприятного запаха изо рта. Чрезмерный рост вредных микроорганизмов в пищеварительном тракте, также могут способствовать возникновению проблемы. Простой способ поддержать кишечную флору — принимать добавки с живыми бактериями.

8. Измените образ жизни. Курите? Бросьте курить, а также увеличьте потребление воды и ешьте больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновой хлеб, фрукты и овощи. При этом уменьшите потребление продуктов с высоким содержанием жиров и сахара, поскольку они могут нанести ущерб здоровому бактериальному разнообразию.