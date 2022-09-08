Чтобы лучше понять, как микробы влияют на наше здоровье, ученые Стэнфордского университета впервые создали синтетический микробиом человека, объединив 119 видов бактерий, естественным образом присутствующих в организме человека.

Сообщается, что исследователи давали смесь мышам, у которых не было собственного микробиома. Бактериальные штаммы приживались и оставались стабильными даже, когда ученые вводили другие микробы.

Отмечается, что новый синтетический микробиом показал способность противостоять агрессивным патогенам и формировать у мышей здоровую иммунную систему, как это делает полный микробиом.

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— Это работает поразительно хорошо, — отметила руководитель исследования, гастроэнтеролог из Стэнфордского университета Элис Ченг.

Ченг и ее коллеги теперь могут использовать новый синтетический микробиом, чтобы узнать о роли каждого отдельного микроба, и эти знания могут помочь врачам справиться с другими заболеваниями.

По мнению ученых, лучшее понимание микробиома потенциально может привести к созданию эффективного способа лечения множества заболеваний.

Отмечается, что медики уже могут применять микробиом для лечения опасных для жизни кишечных инфекций, вызванных бактериями Clostridium difficile. Им достаточно пересадить стул от здорового донора, и инфекция обычно проходит.