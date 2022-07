Защита вакцины от Covid-19 – кратковременная, поэтому ревакцинация важна, говорится в новом исследовании.

С тех пор как вакцины против Covid-19 стали доступными для защиты от инфекции и тяжелых осложнений, существовал вопрос, как долго действует защита и нужна ли дополнительная ревакцинация.

Теперь у команды ученых под руководством преподавателей Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте есть ответ: сильная защита после вакцинации продолжается недолго.

Это первое исследование, количественно определившее вероятность будущего заражения после естественного заражения или вакцинации препаратами Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson или Oxford-AstraZeneca. Выводы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Риск инфицироваться, невзирая на вакцинацию, зависит от типа вакцины. Согласно исследованию, нынешние мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) предлагают наибольшую продолжительность защиты, почти втрое длиннее, чем после естественного заражения, а также вакцины Johnson & Johnson и Oxford-AstraZeneca.

— мРНК-вакцины вызывают высокий уровень ответа антител и, согласно нашему анализу, оказывают более прочную защиту, чем другие вакцины или контакты, — сказал профессор биостатистики Джеффри Таунсенд. – Однако важно помнить, что естественный иммунитет и вакцинация не исключают друг друга. Многие люди будут иметь частичный иммунитет от многих источников, поэтому понимание относительной долговечности является ключевым для принятия решения, когда укреплять вашу иммунную систему.

Надежная защита от повторного заражения требует современного усиления с помощью вакцин, адаптированных к изменениям в вирусе, которые происходят в рамках его естественной эволюции со временем, говорят исследователи.

– Мы склонны забывать, что мы ведем гонку вооружений с этим вирусом и что он будет развивать способы уклоняться как от нашего естественного, так и от любого вакцинного иммунного ответа, – сказал доцент Алекс Дорнбург. – Как мы видели с вариантом Омикрон, вакцины против Ранние штаммы вируса становятся менее эффективными в борьбе с новыми вариантами вируса.

Исследовательская модель рисков инфицирования во времени использует поразительное сходство вероятностей повторного заражения между эндемическими коронавирусами (вызывающими обычную простуду) и SARS-CoV-2, вирусом, который вызывает Covid-19.

Эти сходства позволили ученым делать более долгосрочные прогнозы, чем исследования, сосредоточенные исключительно на текущих инфекциях. Кроме того, модель поместила ответы антител после природного иммунитета и опосредованного вакциной иммунитета в тот же контекст, что позволило их сравнить.

Ученые узнали, что SARS-CoV-2 отражает другие эндемические коронавирусы, которые также эволюционируют и заражают нас повторно, несмотря на естественный иммунитет к предыдущим штаммам. Следовательно, постоянное обновление прививок и ревакцинаций имеет решающее значение для борьбы с SARS-CoV-2.