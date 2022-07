Захист вакцини від Covid-19 – короткочасний, тому ревакцинація є важливою, йдеться в новому дослідженні.

З тих пір, як вакцини проти Covid-19 стали доступними для захисту від інфекції і важких ускладнень, існувало питання, як довго діє захист і чи потрібна додаткова ревакцинація.

Тепер команда вчених під керівництвом викладачів Єльської школи громадської охорони здоров’я та Університету Північної Кароліни в Шарлотті має відповідь: сильний захист після вакцинації триває недовго.

Це перше дослідження, яке кількісно визначило ймовірність майбутнього зараження після природного зараження або вакцинації препаратами Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson або Oxford-AstraZeneca. Висновки опубліковані в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ризик інфікуватися, незважаючи на вакцинацію, залежить від типу вакцини. Згідно з дослідженням, нинішні мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) пропонують найбільшу тривалість захисту, майже втричі довшу, ніж після природного зараження, а також вакцин Johnson & Johnson і Oxford-AstraZeneca.

– мРНК-вакцини викликають найвищий рівень відповіді антитіл і, згідно з нашим аналізом, надають більш міцний захист, ніж інші вакцини або контакти», — сказав професор біостатистики Джеффрі Таунсенд. – Однак важливо пам’ятати, що природний імунітет і вакцинація не виключають одне одного. Багато людей будуть мати частковий імунітет від багатьох джерел, тому розуміння відносної довговічності є ключовим для прийняття рішення, коли зміцнювати вашу імунну систему.

Надійний захист від повторного зараження вимагає сучасного підсилення за допомогою вакцин, адаптованих до змін у вірусі, які відбуваються в рамках його природної еволюції з часом, кажуть дослідники.

– Ми схильні забувати, що ми ведемо гонку озброєнь з цим вірусом і що він розвиватиме способи ухилятися як від нашої природної, так і від будь-якої вакцинної імунної відповіді, — сказав доцент Алекс Дорнбург.- Як ми бачили з варіантом Омікрон, вакцини проти ранніх штамів вірусу стають менш ефективними в боротьбі з новими варіантами вірусу.

Керована даними дослідницька модель ризиків інфікування в часі використовує вражаючу подібність ймовірностей повторного зараження між ендемічними коронавірусами (які викликають звичайну застуду) та SARS-CoV-2, вірусом, який викликає Covid-19.

Ці подібності дозволили вченим робити довгострокові прогнози, ніж дослідження, зосереджені виключно на поточних інфекціях. Крім того, модель помістила відповіді антитіл після природного імунітету та опосередкованого вакциною імунітету в той самий контекст, що дало змогу порівняти.

Науковці дізналися, що SARS-CoV-2 відображає інші ендемічні коронавіруси, які також еволюціонують і заражають нас повторно, незважаючи на природний імунітет до попередніх штамів. Отже постійне оновлення наших щеплень і ревакцинацій має вирішальне значення для боротьби з SARS-CoV-2.