Вакцини Moderna та Pfizer/BioNTech Covid-19 тепер дозволені для екстреного використання у дітей раннього віку. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США розширило дозволи на вакцини, включивши до них дітей віком від 6 місяців.

Білий дім уже заявив, що вакцинація дітей молодшого віку може розпочатися наступного тижня.

Вакцини для дітей

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Для вакцинації дітей проти Covid-19 будуть застосовуватись такі вакцини:

Moderna – від 6 місяців до 17 років,

Pfizer/BioNTech – від 6 місяців до 4 років.

– Багато батьків, опікунів та клініцистів чекали вакцини для дітей молодшого віку, і ця акція допоможе захистити дітей віком до 6 місяців. Як ми бачили у старших вікових групах, вакцини для дітей молодшого віку забезпечать захист від найважчих результатів Covid-19, таких як госпіталізація та смерть, – заявив комісар FDA доктор Роберт М. Каліфф.

Він запевнив, що ті, кому довірено дбати про дітей, можуть бути впевнені у безпеці та ефективності цих вакцин проти Covid-19 та можуть бути впевнені, що агентство ретельно оцінило дані.

Раніше вакцину Pfizer/BioNTech було дозволено для дітей віком 5 років і старше та схвалено для осіб віком 16 років і старше, а вакцину Moderna було дозволено лише для дорослих.

Чи будуть вакциновані найменші

Багато експертів у галузі охорони здоров’я стурбовані тим, що батьки маленьких дітей можуть не взяти їх на вакцинацію.

Діти віком від 5 до 11 років були найостаннішою групою, яка отримала право на вакцинацію у листопаді. Але, за даними CDC, лише 29% цих дітей повністю щеплені двома дозами первинної серії у Сполучених Штатах.

Згідно з опитуванням Vaccine Monitor, проведеним Kaiser Family Foundation, опублікованим у травні, тільки 18% батьків дітей віком до 5 років заявили, що зроблять щеплення своїй дитині від Covid-19, як тільки вакцина стане доступною.

З дозволу FDA вакцина Moderna може вводитись у вигляді двох доз первинної серії по 25 мкг кожна для немовлят та дітей віком від 6 місяців до 5 років. Дітям старшого віку віком від 6 до 11 років призначають по 50 мкг.