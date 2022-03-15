Про необхідність четвертої, бустерної, дози для більш стійкого та ефективного захисту від коронавірусної інфекції днями заявило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Про це повідомив генеральний директор фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла.

При цьому він посилається на результати когортного дослідження, опублікованого Центром з контролю і профілактики захворювань минулого місяця. Дані показують, що ефективність Covid-вакцини у відділеннях невідкладної допомоги знизилася до 66% протягом чотирьох-п’яти місяців серед тих, хто отримав третій вакцинальний укол.

– Захист, який ви отримуєте від третього уколу, досить гарний в запобіганні госпіталізацій і смертей. Але не настільки ефективний проти повторного зараження, – зазначив Альберт Бурла.

Федеральні чиновники охорони здоров’я раніше заявляли, що для запобігання нових хвиль вірусу, ймовірно, буде потрібно додаткове повторне щеплення. І уточнювали: для більшості людей не раніше осені.

– Ми сподіваємося, що після третіх щеплень ми зможемо отримати від них достатньо часу, щоб в кінцевому підсумку отримати щорічну ревакцинацію Covid-19, – повідомив високопоставлений чиновник FDA по вакцинах Пітер Маркс.

Цей графік був підтриманий керівниками Moderna, яка також прагне випробувати нові версії своєї Covid-вакцини, сподіваючись, що регулюючі органи дадуть зелене світло напередодні потенційного сезону осінніх бустерів.

Тим не менш, чиновники заявили, що терміни введення четвертої дози можуть бути прискорені для груп, більш вразливих до серйозних проривних інфекцій, оскільки варіант Омікрон продовжує поширюватися.

Джерело: CBSnews