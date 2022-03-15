О необходимости четвертой, бустерной, дозы для более устойчивой и эффективной защиты от коронавирусной инфекции на днях заявило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Об этом сообщил генеральный директор фармкомпании Pfizer Альберт Бурла.

При этом он ссылается на результаты когортного исследования, опубликованного Центром по контролю и профилактике заболеваний в прошлом месяце. Данные показывают, что эффективность Covid-вакцины в отделениях неотложной помощи снизилась до 66% в течение четырех-пяти месяцев среди тех, кто получил третий вакцинальный укол.

— Защита, которую вы получаете от третьего укола, достаточно хороша в предотвращении госпитализаций и смертей. Но не столь эффективна против повторного заражения, — отметил Альберт Бурла.

Федеральные чиновники здравоохранения ранее заявляли, что для предотвращения новых волн вируса, вероятно, потребуется дополнительная повторная прививка. И уточняли: для большинства людей не раньше осени.

— Мы надеемся, что после третьих прививок мы сможем получить от них достаточно времени, чтобы в конечном итоге получить ежегодную ревакцинацию Covid-19, — сообщил высокопоставленный чиновник FDA по вакцинам Питер Маркс.

Этот график был поддержан руководителями Moderna, которая также стремится испытать новые версии своей Covid-вакцины, надеясь, что регулирующие органы дадут зеленый свет в преддверии потенциального сезона осенних бустеров.

Тем не менее, официальные лица заявили, что сроки введения четвертой дозы могут быть ускорены для групп, более уязвимых к серьезным прорывным инфекциям, поскольку вариант Омикрон продолжает распространяться.

Источник: CBSnews