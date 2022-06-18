Вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech Covid-19 теперь разрешены для экстренного использования у детей раннего возраста. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США расширило разрешения на вакцины, включив в них детей в возрасте от 6 месяцев.

Белый дом уже заявил, что вакцинация детей младшего возраста может начаться на следующей неделе.

Вакцины для детей

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Для вакцинации детей против Covid-19 будут применяться такие вакцины:

Moderna — от 6 месяцев до 17 лет,

Pfizer/BioNTech — от 6 месяцев до 4 лет.

— Многие родители, опекуны и клиницисты ждали вакцины для детей младшего возраста, и эта акция поможет защитить детей в возрасте до 6 месяцев. Как мы видели в более старших возрастных группах, вакцины для детей младшего возраста обеспечат защиту от самых тяжелых исходов Covid-19, таких как госпитализация и смерть, — заявил комиссар FDA доктор Роберт М. Калифф.

Он заверил, что те, кому доверено заботиться о детях, могут быть уверены в безопасности и эффективности этих вакцин против Covid-19 и могут быть уверены, что агентство тщательно оценило данные.

Ранее вакцина Pfizer/BioNTech была разрешена для детей в возрасте 5 лет и старше и одобрена для лиц в возрасте 16 лет и старше, а вакцина Moderna была разрешена только для взрослых.

Будут ли вакцинированы самые маленькие

Многие эксперты в области общественного здравоохранения обеспокоены тем, что родители маленьких детей могут не взять их на вакцинацию.

Дети в возрасте от 5 до 11 лет были самой последней группой, которая получила право на вакцинацию в ноябре. Но, по данным CDC, только 29% этих детей полностью привиты двумя дозами первичной серии в Соединенных Штатах.

Согласно опросу Vaccine Monitor, проведенному Kaiser Family Foundation, опубликованному в мае, только 18% родителей детей в возрасте до 5 лет заявили, что сделают прививку своему ребенку от Covid-19, как только вакцина станет доступна.

С разрешения FDA вакцина Moderna может вводиться в виде двух доз первичной серии по 25 мкг каждая для младенцев и детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Детям старшего возраста в возрасте от 6 до 11 лет назначают по 50 мкг.