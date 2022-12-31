Пробіотики, ферментовані продукти та зниження стресу – це лише деякі із способів підтримувати нормальний стан нашого кишечника. Однак турбота про мікробіом в роті також відіграє величезну роль у цьому.
Дієтолог доктор Памела Мейсон з Інформаційної служби з питань здоров’я та харчових добавок (США) зазначає, що оральний мікробіом (бактерії, що живуть у роті) впливає не тільки на здоров’я зубів, але так само, як і кишковий мікробіом, і на мозок, і на серце.
Що таке мікробіом
Лікар Тарік Махмуд, медичний директор компанії Concepto Diagnostics, пояснює, що мікробіом — це сукупність мікроорганізмів, які живуть у нас.
– Для людей існує чотири основні мікробіоми: мікробіом ротової порожнини, мікробіом травного тракту, мікробіом шкіри та урогенітальний мікробіом, – пояснює лікар.
Всі вони діють симбіотично і сприяють практично всьому, що пов’язано з тілом – від нашого настрою та когнітивних здібностей до старіння, травлення та імунної системи.
Дисбаланс у мікробіомі може призвести до здуття живота, а переважання патогенних (хвороботворних) організмів – до проблем зі здоров’ям.
8 способів контролювати шкідливі бактерії
- Вживайте молочні продукти. Кальцій необхідний для здорових зубів та кісток. Дефіцит кальцію також пов’язаний із захворюваннями ясен та розм’якшенням зубів. Продукти і напої, багаті на кальцій, такі як сир і молоко, мають потенційний захисний ефект, збільшуючи вміст мінералів у зубах і запобігаючи карієсу. Молочні продукти є хорошим джерелом кальцію, як і зелені листові овочі, несолодке соєве молоко, тофу та тахіні.
- Збільшіть споживання вітаміну С. Нестача вітаміну С викликає захворювання ясен, що призводить до дисбалансу мікробіома в роті. Насолоджуйтесь такими продуктами, як броколі, перець, цитрусові, ягоди та ківі.
- Гігієна рота. Дотримуючись гігієни рота, ми контролюємо бактерії. Наприклад, одне дослідження показало, що porphyromonas gingivalis, що викликає пародонтит – важку інфекцію ясен – викликає запальні зміни у різних органах та тканинах. Потрібно чистити зуби двічі на день і додає, що важливо чистити зуби дві хвилини за раз.
- Вживання яєць. Ця проста, багата білком їжа містить вітамін А, який відіграє важливу роль у підтримці клітин, що вистилають порожнину рота та ясна. Його дефіцит може призвести до запалення ясен, розростання тканини ясен навколо зубів та послаблення кістки, на якій сидять ваші зуби. Джерела вітаміну А: м’ясо трав’яної відгодівлі, помаранчеві фрукти та овочі, темно-зелені листові овочі.
- Уникайте антибіотиків. Важливо уникати непотрібних антибіотиків, оскільки можуть зменшити кількість здорових кишкових бактерій. Якщо потрібні антибіотики для лікування, потрібно приймати пробіотичні добавки.
- Ферментована їжа. Проста ферментована їжа, яку можна включити до свого повсякденного раціону, — це простий живий йогурт, а також кефір, чайний гриб, квашена капустау, кімчі та місо. Однак не перестарайтеся: занадто багато ферментів може призвести до проблем із травленням.
- Позбавтеся неприємного запаху з рота. Надмірне зростання шкідливих мікроорганізмів у травному тракті також може сприяти виникненню проблеми. Простий спосіб підтримати кишкову флору – приймати добавки з живими бактеріями.
8. Змініть спосіб життя. Курите? Киньте курити, а також збільшіть споживання води та їжте більше продуктів з високим вмістом клітковини, таких як цільнозерновий хліб, фрукти та овочі. При цьому зменшіть споживання продуктів з високим вмістом жирів та цукру, оскільки вони можуть завдати шкоди здоровому бактеріальному розмаїттю.