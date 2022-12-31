Пробіотики, ферментовані продукти та зниження стресу – це лише деякі із способів підтримувати нормальний стан нашого кишечника. Однак турбота про мікробіом в роті також відіграє величезну роль у цьому.

Дієтолог доктор Памела Мейсон з Інформаційної служби з питань здоров’я та харчових добавок (США) зазначає, що оральний мікробіом (бактерії, що живуть у роті) впливає не тільки на здоров’я зубів, але так само, як і кишковий мікробіом, і на мозок, і на серце.

Що таке мікробіом

Зараз дивляться

Лікар Тарік Махмуд, медичний директор компанії Concepto Diagnostics, пояснює, що мікробіом — це сукупність мікроорганізмів, які живуть у нас.

– Для людей існує чотири основні мікробіоми: мікробіом ротової порожнини, мікробіом травного тракту, мікробіом шкіри та урогенітальний мікробіом, – пояснює лікар.

Всі вони діють симбіотично і сприяють практично всьому, що пов’язано з тілом – від нашого настрою та когнітивних здібностей до старіння, травлення та імунної системи.

Дисбаланс у мікробіомі може призвести до здуття живота, а переважання патогенних (хвороботворних) організмів – до проблем зі здоров’ям.

8 способів контролювати шкідливі бактерії

Вживайте молочні продукти. Кальцій необхідний для здорових зубів та кісток. Дефіцит кальцію також пов’язаний із захворюваннями ясен та розм’якшенням зубів. Продукти і напої, багаті на кальцій, такі як сир і молоко, мають потенційний захисний ефект, збільшуючи вміст мінералів у зубах і запобігаючи карієсу. Молочні продукти є хорошим джерелом кальцію, як і зелені листові овочі, несолодке соєве молоко, тофу та тахіні. Збільшіть споживання вітаміну С. Нестача вітаміну С викликає захворювання ясен, що призводить до дисбалансу мікробіома в роті. Насолоджуйтесь такими продуктами, як броколі, перець, цитрусові, ягоди та ківі. Гігієна рота. Дотримуючись гігієни рота, ми контролюємо бактерії. Наприклад, одне дослідження показало, що porphyromonas gingivalis, що викликає пародонтит – важку інфекцію ясен – викликає запальні зміни у різних органах та тканинах. Потрібно чистити зуби двічі на день і додає, що важливо чистити зуби дві хвилини за раз. Вживання яєць. Ця проста, багата білком їжа містить вітамін А, який відіграє важливу роль у підтримці клітин, що вистилають порожнину рота та ясна. Його дефіцит може призвести до запалення ясен, розростання тканини ясен навколо зубів та послаблення кістки, на якій сидять ваші зуби. Джерела вітаміну А: м’ясо трав’яної відгодівлі, помаранчеві фрукти та овочі, темно-зелені листові овочі. Уникайте антибіотиків. Важливо уникати непотрібних антибіотиків, оскільки можуть зменшити кількість здорових кишкових бактерій. Якщо потрібні антибіотики для лікування, потрібно приймати пробіотичні добавки. Ферментована їжа. Проста ферментована їжа, яку можна включити до свого повсякденного раціону, — це простий живий йогурт, а також кефір, чайний гриб, квашена капустау, кімчі та місо. Однак не перестарайтеся: занадто багато ферментів може призвести до проблем із травленням. Позбавтеся неприємного запаху з рота. Надмірне зростання шкідливих мікроорганізмів у травному тракті також може сприяти виникненню проблеми. Простий спосіб підтримати кишкову флору – приймати добавки з живими бактеріями.

8. Змініть спосіб життя. Курите? Киньте курити, а також збільшіть споживання води та їжте більше продуктів з високим вмістом клітковини, таких як цільнозерновий хліб, фрукти та овочі. При цьому зменшіть споживання продуктів з високим вмістом жирів та цукру, оскільки вони можуть завдати шкоди здоровому бактеріальному розмаїттю.