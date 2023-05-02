Суперфуды занимают уверенную позицию в рационе людей, которые придерживаются здорового питания. Эти продукты содержат большое количество питательных веществ: витамины, минералы, жирные кислоты и другие уникальные растительные соединения.

Одними из самых популярных суперфудов считаются семена льна, которые способны поддержать работу организма, предупредить ряд заболеваний и улучшить общее самочувствие.

Кроме того, семена льна очень легко включить в свой рацион.

Факты ICTV узнавали, зачем люди пьют воду с семенами льна, какие полезные свойства оно содержит и есть ли противопоказания к употреблению.

Семена льна: зачем употреблять

Неудивительно, что люди употребляют семена льна с водой, ведь оно содержит множество полезных элементов.

В первую очередь, это источник пищевых волокон, которые очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости.

Гастроэнтеролог, диетолог Олег Швец отмечает, что семена льна — отличный источник клетчатки и Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, в частности альфа-линоленовой кислоты (ALA).

— Обратите внимание, что жирные кислоты Омега-3 содержатся во внешней волокнистой оболочке семян, которую организм не может легко усвоить. Поэтому, если хотите повысить уровень Омега-3, ешьте измельченные семена, — советует диетолог.

В порции (28 граммов) льна содержится:

152 калории;

7,8 г клетчатки;

5,2 г белка;

2,1 г мононенасыщенных жиров;

6,5 г Омега-3 жирных кислот;

1,7 г Омега-6 жирных кислот;

35% от суточной нормы марганца;

31% суточной нормы тиамина (витамин В1);

28% суточной нормы магния.

— В семенах льна есть полифенолы, в частности лигнины, которые дают организму важные антиоксиданты. Лигнины, а также клетчатка и Омега-3, снижают уровень холестерина и риск сердечных заболеваний, — говорит Швец.

Кроме того, льняное семя помогает снизить кровяное давление, если его есть ежедневно в течение 12 недель.

Также семена богаты фитоэстрогенами — фенольными соединениями с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой.

Несколько исследований показали, что употребление семян льна снижает маркеры роста опухоли у женщин с раком молочной железы, а также снижает развитие рака. В то же время аналогичные преимущества потребления льна были и в отношении рака предстательной железы у мужчин.

Также семена льна можно назвать природным статином, поскольку оно способствует нормализации уровня холестерина.

— А еще семена льна снижает уровень сахара в крови, что уменьшает риск развития диабета, — добавляет врач.

Сколько можно употреблять льняного семени в сутки

Не более 1-2 столовых ложек в день, это 10-20 граммов семян! Здесь стоит быть осторожными, ведь существуют определенные ограничения.

В небольшом количестве оно содержит растительные цианидные соединения и имеет большое содержание клетчатки. Если переборщить с количеством, то семя может вызвать слабительное действие и у вас может появиться дискомфорт в кишечнике.

Как правильно употреблять семена льна

Довольно часто семена льна применяют при лечении гастрита и язвенной болезни, как обволакивающее средство, создающее защитный слой на внутренней поверхности желудка.

Для этого семена заливают кипятком и настаивают. Получается густой кисель. Если такая консистенция вам не нравится, можно добавлять семена в салаты, каши или кисломолочные напитки.

Но помнить, что семена теряют некоторые полезные вещества после термической обработки, поэтому добавляйте их уже после приготовления блюда.

Кроме того, целые семена льна полностью не перевариваются в нашем организме. Поэтому лучше измельчить семена (порционно) и сразу употреблять. Это поможет сохранить все питательные вещества.

Противопоказание

Употреблять семена льна запрещено детям до 3-х лет и женщинам, у которых эндометрит, фибромиома матки или поликистоз яичников. Беременным и кормящим женщинам тоже не рекомендовано к употреблению.

Также нужно осторожно использовать в случае наличия камней в желчном пузыре.