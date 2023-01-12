После 30 лет кожа каждой женщины начинает меняться. Появляются первые морщины, замедляется образование коллагеновых и эластиновых волокон, нарушаются функции защитной гидролипидной оболочки.

Поэтому уход за кожей после 30 лет несколько меняется. Новые, особые процедуры и средства — важный момент для молодости, сияющего взгляда и привлекательности.

Чтобы иметь великолепный вид, нужно правильно ухаживать за лицом и кожей, посещать косметологические салоны.

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Факты ICTV пообщались с врачом-дерматологом, косметологом, экспертом и членом УАВДВК Дарьей Тищенко и выяснили, как правильно ухаживать за кожей после 30 лет.

Что происходит с нашей кожей после 30

По словам Дарьи Тищенко, каждая женщина чувствует, как после 30 лет с кожей начинают происходить возрастные изменения. Это процесс абсолютно нормальный и естественный.

— После 30 лет снижается выработка гиалуроновой кислоты, замедляется образование коллагеновых и эластиновых волокон, нарушается функция защитной гидролипидной оболочки кожи, — говорит Тищенко.

Как результат, наша кожа теряет больше влаги, ее тонус ухудшается и появляются первые морщины.

Как ухаживать за кожей после 30 лет — советы врача

Прежде всего — очищение кожи!

Если мы не смываем вовремя макияж, не очищаем кожу, то сразу можно готовиться к побочным эффектам.

— Я всегда говорю своим пациентам, чтобы получить результат и продлить молодость кожи, нужно правильно умываться подобранным гелем или пенкой два раза в день: утром и вечером, — говорит врач-дерматолог, косметолог.

По словам Тищенко, кожу очень важно очистить от загрязнений и продуктов жизнедеятельности сальных желез.

— Заботясь о лице, не забывайте о коже шеи и зоны декольте. Кожа там очень тонкая, нежная и наиболее подвержена возрастным изменениям, поэтому требует особенно тщательного ухода, — советует Тищенко.

Используйте активный и основной уход

Что же это такое?

Активный — это уход с использованием профессиональных сывороток.

— В отличие от крема, в сыворотках концентрация активных веществ гораздо выше, поэтому они быстрее проникают в глубокие слои кожи, тем самым дают лучший и более скорый результат, — отмечает Тищенко.

Сыворотку нужно наносить утром и/или вечером перед кремом.

Основной — это уход с использованием дневного и ночного крема, подобранного по типу кожи.

— На ночь я всегда рекомендую более активный состав, чтобы за часы сна происходило восстановление и стабилизация кожи, — добавляет врач-косметолог.

Поддерживаем здоровый образ жизни!

По словам Тищенко, ухаживать за кожей и телом нужно не только снаружи, но и изнутри.

— Сколько бы мы не использовали средств и процедур для улучшения внешности, все будет бесполезно, если не позаботиться о своей внешности изнутри, — добавляет косметолог.

Основные рекомендации:

пить достаточное количество чистой воды;

спать 6-8 ч и не ложиться поздно;

контролировать свой гормональный фон;

делать своевременный чек-ап (при необходимости);

не курить;

больше гулять или заниматься спортом!

Какие профессиональные процедуры рекомендованы после 30

Дарья Тищенко добавляет, что важным этапом ухода за кожей после 30, являются профессиональные процедуры у врача-дерматокосметолога. Это могут быть:

пилинги, уходы;

био- и мезотерапия;

ботулинотерапия;

контурная пластика (по показаниям).

— Чтобы обеспечить грамотный и своевременный уход за своей кожей после 30 – первоочередная задача, даже если вы не замечаете никаких признаков старения, это превентивные меры и доверие к своему врачу-дерматологу, косметологу, который ставит целю не только эстетику, но и поддержание здорового состояния кожи! — говорит врач-косметолог.

Тищенко советует регулярно заботиться о своей коже и, как результат, вы получите то, что заслуживаете – свежую и сияющую кожу, идеальный рельеф и упругость. Ну и, конечно, будете выглядеть намного моложе и привлекательнее!