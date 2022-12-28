Маски для лица уже давно доказали свою эффективность. С их помощью можно освежить кожу, сделать ее нежной и упругой. К тому же их можно с легкостью сделать дома.

Для этого нужно взять обычные продукты, которые есть в холодильнике у каждого. Маски для лица в домашних условиях от морщин – читайте в материале.

Маска из банана для лица от морщин

Косметолог Галина Похмурская рекомендует делать маску из банана в домашних условиях и наносить ее на кожу лица раз в неделю

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Рецепт банановой маски:

В первую очередь возьмите 1 ч.л. творога и положите в глубокую миску. Добавьте 1-2 ч.л. молока. А после этого – несколько капель лимона. Добавьте банан и перемешайте. Нанесите чистую кожу на 10 минут. Смойте теплой водой и наслаждайтесь эффектом.

Маска для лица из алоэ от морщин: рецепт

для приготовления этой маски смешайте яичный желток, 1 чайную ложку сметаны и 1 чайную ложку сока алоэ;

после этого нанесите смесь с помощью широкой кисти в несколько слоев на лицо;

дайте подсохнуть каждому слою;

держите 20 минут и смойте сначала теплой водой, а затем прохладной.

Маска для лица из огурца от морщин

чтобы приготовить такую маску, возьмите огурец среднего размера и потрите на терке (мелкой);

слегка отожмите сок и наложите огуречную кашу на кожу;

держать ее нужно на лице до 20 минут.

после этого маску нужно снять ватным диском, лицо ополоснуть прохладной водой;

завершающий этап – нанесите на кожу жирный крем.

Маска для лица от морщин из крахмала

Вам понадобится:

30 г картофельного крахмала;

пол-литра воды;

75 мл морковного сока;

25 мл сметаны;

Крахмал разведите в небольшом количестве теплой воды (100 мл) и поставьте на огонь. Помешивая, доведите массу до загустения (практически до кипения) и снимите.

Смешиваем полученный кисель с подготовленным морковным соком и сметаной.

Наносить полученный состав следует последовательно – слой за слоем, ожидая высыхания каждого предыдущего. Подержите на коже маску 20 мин и смойте теплой водой.