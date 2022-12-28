Маски для лица уже давно доказали свою эффективность. С их помощью можно освежить кожу, сделать ее нежной и упругой. К тому же их можно с легкостью сделать дома.
Для этого нужно взять обычные продукты, которые есть в холодильнике у каждого. Маски для лица в домашних условиях от морщин – читайте в материале.
Маска из банана для лица от морщин
Косметолог Галина Похмурская рекомендует делать маску из банана в домашних условиях и наносить ее на кожу лица раз в неделю
Рецепт банановой маски:
- В первую очередь возьмите 1 ч.л. творога и положите в глубокую миску.
- Добавьте 1-2 ч.л. молока. А после этого – несколько капель лимона.
- Добавьте банан и перемешайте.
- Нанесите чистую кожу на 10 минут. Смойте теплой водой и наслаждайтесь эффектом.
Маска для лица из алоэ от морщин: рецепт
- для приготовления этой маски смешайте яичный желток, 1 чайную ложку сметаны и 1 чайную ложку сока алоэ;
- после этого нанесите смесь с помощью широкой кисти в несколько слоев на лицо;
- дайте подсохнуть каждому слою;
- держите 20 минут и смойте сначала теплой водой, а затем прохладной.
Маска для лица из огурца от морщин
- чтобы приготовить такую маску, возьмите огурец среднего размера и потрите на терке (мелкой);
- слегка отожмите сок и наложите огуречную кашу на кожу;
- держать ее нужно на лице до 20 минут.
- после этого маску нужно снять ватным диском, лицо ополоснуть прохладной водой;
- завершающий этап – нанесите на кожу жирный крем.
Маска для лица от морщин из крахмала
Вам понадобится:
- 30 г картофельного крахмала;
- пол-литра воды;
- 75 мл морковного сока;
- 25 мл сметаны;
Крахмал разведите в небольшом количестве теплой воды (100 мл) и поставьте на огонь. Помешивая, доведите массу до загустения (практически до кипения) и снимите.
Смешиваем полученный кисель с подготовленным морковным соком и сметаной.
Наносить полученный состав следует последовательно – слой за слоем, ожидая высыхания каждого предыдущего. Подержите на коже маску 20 мин и смойте теплой водой.