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Красота

Маски от морщин в домашних условиях: рецепты косметолога

28 декабря 2022, 13:28
Анна Голишевская Редактор сайта
Маска для обличчя
Источник: Instagram

Маски для лица уже давно доказали свою эффективность. С их помощью можно освежить кожу, сделать ее нежной и упругой. К тому же их можно с легкостью сделать дома.

Для этого нужно взять обычные продукты, которые есть в холодильнике у каждого. Маски для лица в домашних условиях от морщин – читайте в материале.

Маска из банана для лица от морщин

Косметолог Галина Похмурская рекомендует делать маску из банана в домашних условиях и наносить ее на кожу лица раз в неделю

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Рецепт банановой маски:

  1. В первую очередь возьмите 1 ч.л. творога и положите в глубокую миску.
  2. Добавьте 1-2 ч.л. молока. А после этого – несколько капель лимона.
  3. Добавьте банан и перемешайте.
  4. Нанесите чистую кожу на 10 минут. Смойте теплой водой и наслаждайтесь эффектом.

Маска для лица из алоэ от морщин: рецепт

  • для приготовления этой маски смешайте яичный желток, 1 чайную ложку сметаны и 1 чайную ложку сока алоэ;
  • после этого нанесите смесь с помощью широкой кисти в несколько слоев на лицо;
  • дайте подсохнуть каждому слою;
  • держите 20 минут и смойте сначала теплой водой, а затем прохладной.

Маска для лица из огурца от морщин

  • чтобы приготовить такую маску, возьмите огурец среднего размера и потрите на терке (мелкой);
  • слегка отожмите сок и наложите огуречную кашу на кожу;
  • держать ее нужно на лице до 20 минут.
  • после этого маску нужно снять ватным диском, лицо ополоснуть прохладной водой;
  • завершающий этап – нанесите на кожу жирный крем.

Маска для лица от морщин из крахмала

Вам понадобится:

  • 30 г картофельного крахмала;
  • пол-литра воды;
  • 75 мл морковного сока;
  • 25 мл сметаны;

Крахмал разведите в небольшом количестве теплой воды (100 мл) и поставьте на огонь. Помешивая, доведите массу до загустения (практически до кипения) и снимите.

Смешиваем полученный кисель с подготовленным морковным соком и сметаной.

Наносить полученный состав следует последовательно – слой за слоем, ожидая высыхания каждого предыдущего. Подержите на коже маску 20 мин и смойте теплой водой.

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