В холодное время года наша кожа испытывает невероятный стресс, особенно кожа рук. Ветер и мороз ее пересушивают, поэтому она становится очень чувствительной и более уязвимой.

Зимой кожа на руках начинает шелушиться, жжет, болит и даже трескается. Это вызывает дискомфорт. С такой проблемой сталкиваются не только женщины, но и мужчины и даже дети. Что делать, если на морозе трескается кожа на руках, Фактам ICTV рассказала врач-дерматолог Леся Мынько.

Почему от мороза трескается кожа на руках

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Кожа – это наш защитный барьер, один из самых больших органов, он очень чувствительный. Ведь в ней миллионы окончаний нервной и сосудистой систем.

Резкие перепады температур зимой, низкий уровень влажности в помещении, ветер и даже частое мытье рук влияет на наш липидный слой.

А еще – на состоянии нашей кожи отражается дефицит витаминов и микроэлементов. Руки, как и лицо, постоянно открыты, подвергаются инсоляции и действию различных химических и физических факторов. Все это оказывает влияние на барьерную функцию кожи. Мы теряем этот липидный пласт. Кожа не готова себя защитить и просто механически повреждается. У кого-то есть еще и генетическая склонность к раздражению кожи: она становится сухой, краснеет и трескается.

Как защитить руки зимой

Прежде всего – это элементарная физическая защита. На руки надевайте перчатки, они оградят их от мороза и ветра. В такую погоду нужно надевать шапку и шарфик. Должны быть закрыты уши и зона носа-рота.

Используйте эмоленты и колд-кремы, препятствующие испарению влаги из кожи и оберегающие ее от агрессивного воздействия ветра и мороза.

Такие кремы зимой следует наносить не только на кожу рук и кистей. Но и на лицо, губы, ноздри, всюду, где есть переходная зона, рекомендуется наносить защитные кремы с высоким количеством липидов.

Обязательно нужно укреплять кожу изнутри. Помогут это сделать витамины и микроэлементы. Особенно такие незаменимые как витамин D, омега-3, витамин Е, витамин А и микроэлементы — медь, молибден, цинк, купрум, селен.

К тому же, следует согреваться теплыми напитками, но безалкогольными. Больше пить воды. На самом деле, питьевой режим важен не только летом, но и зимой. Просто в холодное время года эти напитки должны быть витаминными. Это морсы, настои, отвары трав, компот из сухофруктов. Или просто теплая кипяченая вода с имбирем, к которой можно добавить ложечку меда.

Как ухаживать за руками зимой

Крем наносить на руки нужно перед каждым выходом на улицу примерно за 10-15 мин. Чтобы он мог адаптироваться под кожу, стабилизироваться. Если жирный крем вызывает неприятные ощущения, руки можно промокнуть салфеткой.

Дермацевтические кремы, которые есть на рынке, не важно от какого производителя, все стабилизированы под наш организм, под нашу кожу. И дают хороший результат. Некоторые из них не смываются даже после многократного мытья рук. Они создают на коже незаметную и не ощутимую защитную липидную оболочку.

Такие кремы обладают функцией изолянта и борются с трещинами.

В любом случае, если у нас повреждение кожи, разрушается эпидермис. Поражение кожи зависит от каждого организма, от иммунитета. У кого-то появляются красные точки на коже, может быть сосудистая реакция с отеками. Случается, что человек приходит с холода и кожа покрывается трещинами.

Зимой всю работу по дому следует делать в специальных перчатках, чтобы защитить кожу рук.

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Увлажнить кожу на руках помогут специальные ванночки. Их можно делать через день, по 10 мин. В теплую воду достаточно добавить несколько капель масла авокадо и лаванды, миндального или из виноградных косточек.

Как лечить трещины на руках

Если трещины на руках не лечить, они могут превратиться в глубокие раны. Тогда за помощью следует обратиться к дерматологу. Он поможет восстановить кожу на руках и защитить ее.

Каким будет лечение, зависит от организма человека. У кого-то трещины даже за ночь затягиваются. Если есть иммунодефицитные состояния или скомпонованы с какой-либо хронической патологией, например, сахарный диабет, то конечно, такие тяжелее лечатся.

Когда есть выраженная воспалительная реакция, обязательно добавляют какой-нибудь лечебный крем, а не только дермацевтический. И симптоматически снимают воспаление кожи или боли.

Ухаживать за кожей рук нужно постоянно, а не только тогда, когда есть проблемы.