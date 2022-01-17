У некоторых людей иногда могут быть холодные руки и стопы.

Детский и взрослый дерматолог Екатерина Бакико рассказала о причинах такой особенности и стоит ли беспокоиться из-за этого.

— Холоднеют конечности от сужения сосудов. В целом в большинстве случаев это считается вариантом нормы и случается довольно часто, — отметила Екатерина Бакико.

Причинами могут быть влияние холода, стресса, никотина, кофеина.

Люди, обладающие такой особенностью, более склонны к обморожению, отмечает специалист.

Екатерина Бакико назвала рекомендации, которые могут облегчить неприятные ощущения холодных ног.

О чем нужно помнить:

одеваться теплее;

двигаться больше, это улучшает кровоток;

применять электрические обогреватели, грелки;

пить теплые напитки, но не алкогольные;

делать массаж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Bakiko (@dr.kateryna_bakiko)

Иногда холодные конечности могут быть симптомом какого-либо заболевания в организме.

– Такое состояние может указывать на анемию, периферическую артериальную болезнь, гормональные болезни (щитовидной железы), синдром Рейно, прием некоторых лекарств и ревматические болезни, – добавляет Екатерина Бакико.

Чтобы выяснить причины, следует обратиться к врачу за консультацией.