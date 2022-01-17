У некоторых людей иногда могут быть холодные руки и стопы.
Детский и взрослый дерматолог Екатерина Бакико рассказала о причинах такой особенности и стоит ли беспокоиться из-за этого.
— Холоднеют конечности от сужения сосудов. В целом в большинстве случаев это считается вариантом нормы и случается довольно часто, — отметила Екатерина Бакико.
Причинами могут быть влияние холода, стресса, никотина, кофеина.
Люди, обладающие такой особенностью, более склонны к обморожению, отмечает специалист.
Екатерина Бакико назвала рекомендации, которые могут облегчить неприятные ощущения холодных ног.
О чем нужно помнить:
- одеваться теплее;
- двигаться больше, это улучшает кровоток;
- применять электрические обогреватели, грелки;
- пить теплые напитки, но не алкогольные;
- делать массаж.
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Иногда холодные конечности могут быть симптомом какого-либо заболевания в организме.
– Такое состояние может указывать на анемию, периферическую артериальную болезнь, гормональные болезни (щитовидной железы), синдром Рейно, прием некоторых лекарств и ревматические болезни, – добавляет Екатерина Бакико.
Чтобы выяснить причины, следует обратиться к врачу за консультацией.