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О чем сигнализируют холодные руки и стопы и опасно ли это

17 января 2022, 15:55
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
руки
Источник: Pixabay

У некоторых людей иногда могут быть холодные руки и стопы.

Детский и взрослый дерматолог Екатерина Бакико рассказала о причинах такой особенности и стоит ли беспокоиться из-за этого.

— Холоднеют конечности от сужения сосудов. В целом в большинстве случаев это считается вариантом нормы и случается довольно часто, — отметила Екатерина Бакико.

Причинами могут быть влияние холода, стресса, никотина, кофеина.

Люди, обладающие такой особенностью, более склонны к обморожению, отмечает специалист.

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Екатерина Бакико назвала рекомендации, которые могут облегчить неприятные ощущения холодных ног.

О чем нужно помнить:

  • одеваться теплее;
  • двигаться больше, это улучшает кровоток;
  • применять электрические обогреватели, грелки;
  • пить теплые напитки, но не алкогольные;
  • делать массаж.

 

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Публикация от Kateryna Bakiko (@dr.kateryna_bakiko)

Иногда холодные конечности могут быть симптомом какого-либо заболевания в организме.

– Такое состояние может указывать на анемию, периферическую артериальную болезнь, гормональные болезни (щитовидной железы), синдром Рейно, прием некоторых лекарств и ревматические болезни, – добавляет Екатерина Бакико.

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Чтобы выяснить причины, следует обратиться к врачу за консультацией.

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