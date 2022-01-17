У деяких людей час від часу можуть бути холодні руки та стопи.

Дитячий та дорослий дерматолог Катерина Бакіко розповіла про причини такої особливості та чи варто турбуватися через це.

– Холоднішають кінцівки від того, що звужуються судини. Загалом у більшості випадків це вважається варіантом норми і трапляється доволі часто, – зазначила Катерина Бакіко.

Причинами може бути вплив холоду, стресу, нікотину, кофеїну.

Люди, які мають таку особливість, більше схильні до обморожень, зазначає фахівець.

Катерина Бакіко назвала рекомендації, які можуть полегшити неприємні відчуття від холодних ніг.

Про що треба пам’ятати:

одягатися тепліше;

рухатися більше, це поліпшує кровотік;

застосовувати електричні обігрівачі, грілки;

пити теплі напої, проте не алкогольні;

робити масаж.

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Іноді холодні кінцівки можуть бути симптомом якогось захворювання в організмі.

– Такий стан може вказувати на анемію, периферичну артеріальну хворобу, гормональні хвороби (щитоподібної залози), синдром Рейно, прийом деяких ліків та ревматичні хвороби, – додає Катерина Бакіко.

Щоб з’ясувати причини, треба звернутися до лікаря за консультацією.