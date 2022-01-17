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Про що сигналізують холодні руки та стопи й чи небезпечно це

17 Січня 2022, 15:55
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
руки
Джерело: Pixabay

У деяких людей час від часу можуть бути холодні руки та стопи.

Дитячий та дорослий дерматолог Катерина Бакіко розповіла про причини такої особливості та чи варто турбуватися через це.

– Холоднішають кінцівки від того, що звужуються судини. Загалом у більшості випадків це вважається варіантом норми і трапляється доволі часто, – зазначила Катерина Бакіко.

Причинами може бути вплив холоду, стресу, нікотину, кофеїну.

Люди, які мають таку особливість, більше схильні до обморожень, зазначає фахівець.

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Катерина Бакіко назвала рекомендації, які можуть полегшити неприємні відчуття від холодних ніг.

Про що треба пам’ятати:

  • одягатися тепліше;
  • рухатися більше, це поліпшує кровотік;
  • застосовувати електричні обігрівачі, грілки;
  • пити теплі напої, проте не алкогольні;
  • робити масаж.

 

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Публикация от Kateryna Bakiko (@dr.kateryna_bakiko)

Іноді холодні кінцівки можуть бути симптомом якогось захворювання в організмі.

– Такий стан може вказувати на анемію, периферичну артеріальну хворобу, гормональні хвороби (щитоподібної залози), синдром Рейно, прийом деяких ліків та ревматичні хвороби, – додає Катерина Бакіко.

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Щоб з’ясувати причини, треба звернутися до лікаря за консультацією.

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