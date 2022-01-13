Як доглядати за губами взимку – рекомендації дерматолога

Взимку потрібно ретельно дбати про шкіру губ.
Дерматолог-косметолог Ольга Обіщенко озвучила базові правила.
Правила догляду за губами у холодний період
- Не облизувати губи. Слина на холодному повітрі випаровується дуже швидко, переохолоджуючи та висушуючи ніжну шкіру червоної кайми губ.
- Не здирати скоринки за наявності сухості, це може призвести до інфікуванням і появи рубців.
- Не забувати поповнювати водний баланс.
- Використовувати 1-2 рази на тиждень скраб для шкіри губ.
- Захищати шкіру губ перед кожним виходом на вулицю – наносити засіб з оліями та восками. Водночас не варто зволожувати губи.
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Якщо сохнуть не лише губи, а й шкіра на тілі через опалення, потрібно провітрювати кімнату та встановити зволожувач або кліматичний комплекс. Оптимальний рівень вологості повітря становить 40-60%.
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Тим, у кого шкіра на губах і тілі суха увесь рік, потрібна консультація терапевта. Адже тут можуть бути внутрішні причини, їх важливо виявити та прибрати.