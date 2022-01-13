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Як доглядати за губами взимку – рекомендації дерматолога

13 Січня 2022, 09:31
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Як доглядати за губами взимку – рекомендації дерматолога
Джерело: Pixabay

Взимку потрібно ретельно дбати про шкіру губ.

Дерматолог-косметолог Ольга Обіщенко озвучила базові правила.

Правила догляду за губами у холодний період

  1. Не облизувати губи. Слина на холодному повітрі випаровується дуже швидко, переохолоджуючи та висушуючи ніжну шкіру червоної кайми губ.
  2. Не здирати скоринки за наявності сухості, це може призвести до інфікуванням і появи рубців.
  3. Не забувати поповнювати водний баланс.
  4. Використовувати 1-2 рази на тиждень скраб для шкіри губ.
  5. Захищати шкіру губ перед кожним виходом на вулицю – наносити засіб з оліями та восками. Водночас не варто зволожувати губи.
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Якщо сохнуть не лише губи, а й шкіра на тілі через опалення, потрібно провітрювати кімнату та встановити зволожувач або кліматичний комплекс. Оптимальний рівень вологості повітря становить 40-60%.

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Тим, у кого шкіра на губах і тілі суха увесь рік, потрібна консультація терапевта. Адже тут можуть бути внутрішні причини, їх важливо виявити та прибрати.

Теги
Краса , поради лікаря
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