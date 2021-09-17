Нині дерматологи та косметологи пропонують українцям робити біоревіталізацію або уколи краси.
Що це, кому рекомендовано та чи є протипоказання, Фактам ICTV розповіла лікар-дерматолог та косметолог Тетяна Уманець.
– Уколи краси або уколи для зволоження – це коли ін’єкційно вводиться гіалуронова кислота. Вона є в організмі та відповідає за живлення. Однак з якихось причин ці процеси порушуються, тому для повернення шкірі здорового вигляду проводять цю процедуру, – говорить Тетяна Уманець.
Такі уколи рекомендовано усім, у кого є скарги на:
- сухість шкіри;
- тьмяний колір;
- нерівний тон;
- зневоднення;
- жирність шкіри;
- відсутність здорового блиску;
- перші прояви старіння;
- легкі зморшки;
- втрату тонусу.
– Гіалуронова кислота потрапляє до клітини та стимулює процеси утворення колагену, відновлення і зволоження клітин. Водночас препарат починає розсмоктуватися, а організм продовжує виробляти необхідну кількість рідини. Тобто шкіра залишається зволоженою, оскільки навчилася працювати на тому рівні, який встановив препарат, – додає Тетяна Уманець.
За словами дерматолога, речовина буває кількох видів – низько-, середньо- та високомолекулярна. Перша гарантує швидке зволоження, друга та третя починають працювати пізніше.
Зазвичай фахівці колють низько- чи середньомолекулярну або їхній мікс.
Завдати шкоди такі уколи краси можуть, якщо лікар дуже поверхнево вколов. У такому разі папули з препаратом можуть залишатись 4-8 днів, але потім вони розсмоктуються, і все стає добре.
– Не рекомендується проводити біоревіталізацію людям, у яких є шкірні захворювання у стадії загострення – псоріаз, екзема, гнійні висипи, а також алергія, діабет чи інші супутні захворювання, – коментує фахівець.
Робити такі уколи можна раз на півроку, починаючи з будь-якого часу, адже, за словами Тетяни Уманець, у косметології немає віку, усе за показаннями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
– Колеться все обличчя – лоб, зона над очима та під очима, щоки, підборіддя, а також шия, декольте, руки, – пояснює косметолог.
Водночас обирати варто однокомпонентні препарати, де є лише гіалуронова кислота або вона та, наприклад, вітамін С. Якщо колоти багатокомпонентні речовини, то може бути алергія на один з них.