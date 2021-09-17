Нині дерматологи та косметологи пропонують українцям робити біоревіталізацію або уколи краси.

Що це, кому рекомендовано та чи є протипоказання, Фактам ICTV розповіла лікар-дерматолог та косметолог Тетяна Уманець.

– Уколи краси або уколи для зволоження – це коли ін’єкційно вводиться гіалуронова кислота. Вона є в організмі та відповідає за живлення. Однак з якихось причин ці процеси порушуються, тому для повернення шкірі здорового вигляду проводять цю процедуру, – говорить Тетяна Уманець.

Такі уколи рекомендовано усім, у кого є скарги на:

сухість шкіри;

тьмяний колір;

нерівний тон;

зневоднення;

жирність шкіри;

відсутність здорового блиску;

перші прояви старіння;

легкі зморшки;

втрату тонусу.

– Гіалуронова кислота потрапляє до клітини та стимулює процеси утворення колагену, відновлення і зволоження клітин. Водночас препарат починає розсмоктуватися, а організм продовжує виробляти необхідну кількість рідини. Тобто шкіра залишається зволоженою, оскільки навчилася працювати на тому рівні, який встановив препарат, – додає Тетяна Уманець.

За словами дерматолога, речовина буває кількох видів – низько-, середньо- та високомолекулярна. Перша гарантує швидке зволоження, друга та третя починають працювати пізніше.

Зазвичай фахівці колють низько- чи середньомолекулярну або їхній мікс.

Завдати шкоди такі уколи краси можуть, якщо лікар дуже поверхнево вколов. У такому разі папули з препаратом можуть залишатись 4-8 днів, але потім вони розсмоктуються, і все стає добре.

– Не рекомендується проводити біоревіталізацію людям, у яких є шкірні захворювання у стадії загострення – псоріаз, екзема, гнійні висипи, а також алергія, діабет чи інші супутні захворювання, – коментує фахівець.

Робити такі уколи можна раз на півроку, починаючи з будь-якого часу, адже, за словами Тетяни Уманець, у косметології немає віку, усе за показаннями.

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– Колеться все обличчя – лоб, зона над очима та під очима, щоки, підборіддя, а також шия, декольте, руки, – пояснює косметолог.

Водночас обирати варто однокомпонентні препарати, де є лише гіалуронова кислота або вона та, наприклад, вітамін С. Якщо колоти багатокомпонентні речовини, то може бути алергія на один з них.