Сейчас дерматологи и косметологи предлагают украинцам делать биоревитализацию или уколы красоты.

Что это, кому рекомендованы и есть ли противопоказания, Фактам ICTV рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Уманец.

— Уколы красоты или уколы для увлажнения — это когда инъекционно вводится гиалуроновая кислота. Она в организме и отвечает за питание. Однако по каким-то причинам эти процессы нарушаются, поэтому для возвращения коже здорового вида проводят эту процедуру, — говорит Татьяна Уманец.

Такие уколы рекомендуется всем, у кого есть жалобы на:

сухость кожи;

тусклый цвет;

неровный тон;

обезвоживание;

жирность кожи;

отсутствие здорового блеска;

первые проявления старения;

легкие морщины;

потерю тонуса.

— Гиалуроновая кислота попадает в клетки и стимулирует процессы образования коллагена, восстановления и увлажнения клеток. В то же время препарат начинает рассасываться, а организм продолжает вырабатывать необходимое количество жидкости. То есть кожа остается увлажненной, поскольку научилась работать на том уровне, который установил препарат, — добавляет Татьяна Уманец.

По словам дерматолога, вещество бывает нескольких видов — низко-, средне- и высокомолекулярное. Первое гарантирует быстрое увлажнение, второе и третье начинают работать позже.

Обычно специалисты колют низко- или среднемолекулярное или их микс.

Нанести вред такие уколы красоты могут, если врач очень поверхностно уколол. В таком случае папулы с препаратом могут оставаться 4-8 дней, но затем они рассасываются, и все становится хорошо.

— Не рекомендуется проводить биоревитализацию людям, у которых есть кожные заболевания в стадии обострения — псориаз, экзема, гнойная сыпь, а также аллергия, диабет или другие сопутствующие заболевания, — комментирует специалист.

Делать такие уколы можно раз в полгода, начиная с любого времени, ведь, по словам Татьяны Уманец, в косметологии нет возраста, все по показаниям.

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— Колется все лицо — лоб, зона над глазами и под глазами, щеки, подбородок, а также шея, декольте, руки, — объясняет косметолог.

В то же время выбирать стоит однокомпонентные препараты, где есть только гиалуроновая кислота или она и, например, витамин С. Если колоть многокомпонентные вещества, то может быть аллергия на один из них.