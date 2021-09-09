Косметологические процедуры, а именно чистки и пилинги в салонах, становятся все популярнее среди украинцев. Граждане записываются к специалистам, не понимая, что именно им необходимо. И хотя косметолог должен рекомендовать и проводить именно нужную процедуру, важно самому ориентироваться, что происходит с кожей, и какой эффект гарантирует каждая из них.

9 сентября отмечается День косметолога и красоты. По этому случаю Факты ICTV подготовили материал о том, чем отличается чистка лица от пилинга. Разобраться в этом нам помогла врач-дерматолог и косметолог Татьяна Уманец.

— И чистка, и пилинг направлены на очищение и обновление кожи. Однако чистка действует больше поверхностно, а пилинг оказывает более глубокое воздействие, — объясняет Татьяна Уманец.

Что такое чистка и когда ее делать

Чистка — это гигиеническая процедура снятия мертвых клеток, грязи на коже, для того чтобы она начала обновляться, стала свежее, здоровее и ровнее.

— Основной месседж — чтобы хорошо ложился макияж, — дополняет косметолог.

Чистка бывает мануальной (мастер собственноручно чистит кожу), ультразвуковой (с помощью аппарата) и комбинированной. Также она может быть лечебной — с добавлением различных масок.

По словам Татьяны Уманец, чистку следует делать раз в 1-2 месяца, но не чаще. Она рекомендована абсолютно всем. Врач самостоятельно должен подобрать вид, агрессивность и компоненты процедуры.

Что такое пилинг и кому рекомендуется

Пилинг гарантирует еще более глубокое обновление, говорит косметолог.

— Если сравнить слои кожи с домом, то чистка счищает первый этаж, пилинг — второй. Есть еще и иные процедуры, направленные на другие «этажи», но они уж очень агрессивные, — комментирует Татьяна Уманец.

Цель пилинга — обновить кожу, убрать старые мертвые клетки, осветлить, выровнять и запустить образование новых здоровых клеток.

— Пилинг «сжигает» кожу глубже, она начинает шелушиться, под ней возникает новый слой. Кожа становится еще моложе и здоровее. По сути это контролируемый ожог, направленный на оздоровление кожи, — уточняет специалист.

По ее словам, агрессивность и концентрация кислот при пилинге зависит от типа кожи. Делать процедуру можно раз в 7-14 дней, за это время обновляется роговой слой.

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Чистка и пилинг — на что стоит обращать внимание

И хотя обе процедуры направлены на «повреждение» верхних слоев кожи, они абсолютно безопасны и пойдут только на пользу.

— От правильных чисток и пилингов кожа не страдает, а лишь обновляется, — добавляет косметолог.

Важно, чтобы мастер правильно их сделал. Для этого стоит записываться только к специалистам, которые учились выполнять такие процедуры.

Кроме того, успех процедуры зависит от того, будет ли уделять сам человек этому внимание. Речь идет о домашнем уходе.

— Когда проводится чистка или пилинг, должен быть домашний уход. Кожу после этих процедур надо поддерживать. Без домашнего ухода их делать нельзя, потому что после этого кожу нужно дома реабилитировать, — комментирует Татьяна Уманец.

Для этого должна быть база: средство для умывания, тоник и крем для увлажнения. Эти средства следует использовать каждое утро и каждый вечер.